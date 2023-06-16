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Скасування граничних цін на електроенергію дасть поштовх для розвитку енергетики – екс-міністр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Скасування граничних цін на електроенергію дасть поштовх для розвитку енергетики – екс-міністр
Іван Плачков
фото з відкритих джерел

«Без скасування прайс-кепів українцям доведеться користуватися в 10-15 разів дорожчою електрикою з генераторів»

Скасування цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) сприятиме розвитку галузі енергетики і дозволить визначити більш затребувані види генерації. Про це повідомив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

За його словами, встановлення прайс-кепів суперечить основному правилу будь-якого ринку, коли ціна формується з урахуванням попиту та пропозиції. Через це на ринку електроенергії формуються борги і створюються негативні ситуації.

«Треба прибирати прайс-кепи. Попит і пропозиція. Тим більш є досвід, на яку амплітуду ціни будуть коливатись. Ціна стабілізується і це дасть поштовх для розвитку. Буде визначено, яка генерація більш потрібна: відновлювальні джерела, регулюючі, базові потужності, теплові електростанції і так далі. І далі піде розвиток енергоринку в цілому», – сказав екс-міністр.

Він додав, що в України є дві альтернативи.

«Чи ми запускаємо енергоринок правильний з тими ідеями, які закладені, чи ми будемо виробляти електроенергію на генераторах, яка коштує в 10-15 разів більше. Чи будемо купувати у наших європейських друзів, яка коштуватиме разів в 5-6 дорожче, ніж у нас», – підкреслив Плачков.

Нагадаємо, державна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП Енергоатом Іван Плачков

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