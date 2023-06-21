Через аварійну ситуацію сотні тисяч киян були без світла (оновлено)

Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється

Деякі райони Києва частково залишилися без світла. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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«На мережах НЕК «Укренерго» виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тис. споживачів», – йдеться в повідомленні.

Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється.

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ДТЕК повідомляє, що екстрені відключення відбуваються у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів столиці.

Оновлено. Станом на 11:38 «Укренерго» відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Наразі тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, 30 травня близько 13:00 в енергосистемі також аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

Відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі. «Укренерго» розпочало розслідування.

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Також у Києві з невідомих причин раптово знеструмились чотири високовольтні підстанції 20 червня.