Через аварійну ситуацію сотні тисяч киян були без світла (оновлено)
Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється
Деякі райони Києва частково залишилися без світла. Про це повідомляє пресслужба КМВА.
«На мережах НЕК «Укренерго» виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тис. споживачів», – йдеться в повідомленні.
Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється.
ДТЕК повідомляє, що екстрені відключення відбуваються у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів столиці.
Оновлено. Станом на 11:38 «Укренерго» відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Наразі тривають ремонтні роботи.
Нагадаємо, 30 травня близько 13:00 в енергосистемі також аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.
Відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі. «Укренерго» розпочало розслідування.
Також у Києві з невідомих причин раптово знеструмились чотири високовольтні підстанції 20 червня.
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