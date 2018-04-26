Через тиждень після відкриття фонтану: бруд і сміття на вінницькій набережній

Дохла риба, порожні пляшки біля фонтану та розмальована фломастерами арка

25 квітня 16 година, головна набережна Вінниці. Ще кілька днів тому тут урочисто відкривали 8 сезон роботи найбільшого у Європі річкового світло-музичного фонтану. Приїздили поважні гості, виступали відомі музиканти. Свято зібрало 40 тисяч людей. За п’ять днів по цьому набережна дещо змінилася. Пофарбовані після зими арки, розмалювали



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Дохла риба, порожні пляшки біля фонтану та розмальована фломастерами арка

25 квітня 16 година, головна набережна Вінниці. Ще кілька днів тому тут урочисто відкривали 8 сезон роботи найбільшого у Європі річкового світло-музичного фонтану. Приїздили поважні гості, виступали відомі музиканти. Свято зібрало 40 тисяч людей.

За п’ять днів по цьому набережна дещо змінилася. Пофарбовані після зими арки, розмалювали «мілкі» вандали. Біля водограю плавають десятками порожні пляшки з-під алкоголю. Поміж них, навіть велетенська дохла риба.

На частині бетонних жовто-блакитних плит кілька дівчат виводять фломастерами електронну адресу.

«Ну а що, невже не можна?», - дивуються на зауваження.

Дівчатам по 13 років, вони учениці однієї з вінницьких шкіл. Показують у бік арки й натякають, там «хтось» розмалював колони ще нахабніше.

Й дійсно, колони там розписані не лише адресами. Смайлики, пташки, сердечка, зізнання у коханні. На поручні арки сидить високий хлопець років до 25-ти. Гризе зернята. Лузгу кидає під ноги.

«Може, і буду», - відповідає на пропозицію збирати відходи у руку чи пакетик, аби не засмічувати асфальт.

У кількох десятках метрах далі, на гальорці сидінь для глядачів, молода пара розпиває пиво. Переконують, що їм вже більше 18 років. На зауваження, що пити алкоголь у громадських місцях заборонено, за це передбачається адміністративна відповідальність, реагують мляво. Пляшки не викидають, але із підвищеною швидкістю випивають їх зміст.

Всі ці інциденти журналістзафіксував за 15 хвилин перебування на набережній.

Нагадаємо, вінницький фонтан є головною туристичною прикрасою центрального Поділля. У суботу, 21 квітня, відбулося відкриття восьмого сезону фонтану «Roshen».