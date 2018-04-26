У Вінниці відкрилася ХІХ Міжнародна фотовиставка «День-2017»

У мистецькому центрі ВДПУ ім. М. Коцюбинського відкрилася ХІХ Міжнародна фотовиставка газети «День».

Цей проект у Вінниці проводиться спільно із Вінницькою міською радою та ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Торік, коли місто долучилось до соціальної акції «Подаруй Бібліотеку «Дня» рідній школі», міський голова Сергій Моргунов під час зустрічі із головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною запропонував



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У мистецькому центрі ВДПУ ім. М. Коцюбинського відкрилася ХІХ Міжнародна фотовиставка газети «День».

Цей проект у Вінниці проводиться спільно із Вінницькою міською радою та ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Торік, коли місто долучилось до соціальної акції «Подаруй Бібліотеку «Дня» рідній школі», міський голова Сергій Моргунов під час зустрічі із головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною запропонував привезти фотовиставку «Дня» до Вінниці. І вже відсьогодні усі бажаючі упродовж майже двох тижнів зможуть побачити близько 200 фоторобіт, які надіслали учасники конкурсу з усієї України.

Фотовиставка газети «День» у Вінниці відбувається вдруге – минулого разу вінничани могли побачити роботи учасників фотоконкурсу «Дня» десять років тому. Цього року в експозиції представлено близько 200 найкращих світлин ХІХ Міжнародного фотоконкурсу «Дня». Її особливістю є те, що багато фотографів надіслали цілі серії робіт, – від есе до фотодрам. На світлинах вінничани можуть упізнати і своїх земляків. Зокрема у серії «Сходження» Юрія Величка, яка присвячена його бойовим побратимам з 46-ого окремого батальйону спеціального призначення ЗСУ «Донбас-Україна», представлена постать Олександра Сарабуна з Могилева-Подільського із позивним «Вінниця», який попри важке порання та втрату кінцівки зберіг оптимізм і віру у власні сили.

Проведення фотовиставки «День-2017» у Вінниці підтримали міська рада та особисто міський голова Сергій Моргунов. Минулого року місто долучилось до соціальної акції «Подаруй Бібліотеку «Дня» рідній школі», придбавши комплекти книг з бібліотеки газети «День» для усіх шкільних читалень. А в цьому році нові комплекти книг поповнять фонди усіх міських бібліотек, щоб ця література була доступною для усіх вінничан. До комплектів увійшли видання «Екстракт-150» у 2 томах, «Екстракт 200+» у 2 томах, фотоальбом «Жива історія», а також нова книга «Дня», що вже стала бестселером: «Корона або Спадщина Королівства Руського».

Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час відкриття фотовиставки відзначив, що, фотографії, як і література, – це також наша історія. А свою історію потрібно знати. «Хочу подякувати Ларисі Олексіївні Івшиній і усій команді «Дня». Коли в минулому році ми зустрілися в рамках реалізації проекту «Подаруй бібліотеку «Дня» в рідну школу», то саме тоді виникла думка, що було б непогано привезти цю фотовиставку до Вінниці. За сприяння педагогічно університету ми це зробили, і виставка буде працювати у місті до 6 травня. Як історик можу сказати, що це дуже гарна справа для патріотичного виховання усіх українців. Всі ми знаємо, що та нація, яка не знає свою історію, не має майбутнього. Враховуючи ті складні часи, які сьогодні переживає Україна, нам потрібно багато читати і знати. На виставці ми бачимо українців, простих людей з своєю історією, долею, своїми емоціями. Ця виставка символізує єдність українців і те, що ми є живі, і хочемо жити і розвиватися», - поділився враженнями Сергій Моргунов.

Формат Днів «Дня» передбачає не тільки перегляд фоторобіт, але й щире та змістовне спілкування. Тож після презентації експозиції у Вінницькому державному педагогічному університеті захід продовжився зустріччю головного редактора «Дня» Лариси Івшиної зі студентами, викладачами та історичною спільнотою Вінниці.

«Для Вінницького державного педагогічного університету є великою честю приймати таку фотовиставку. Тисячі фотографій за роки існування споглядали відвідувачі і мільйони думок, цікавих ідей залишали після перегляду. Біля кожної фотографії можна стояти тривалий час. Хай фотосинтез синтезує душу, серце, почуття наших людей. Виставка працюватиме у нашому мистецькому центрі щодня без вихідних», - зазначила ректор ВДПУ Наталя Лазаренко.

Фотовиставка «Дня» працюватиме для відвідувачів з 26 квітня по 6 травня. Відвідати її можна щодня з 9 до 17-ї години, у Мистецькому центрі Вінницького держаного педагогічного університету імені Коцюбинського (вул. Острозького, 32). Вхід вільний.