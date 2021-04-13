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    Covid-19 на Вінниччині: через ускладнення померло 20 людей

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    За добу в Україні проти Covid-19 щеплено 10 135 людей - Covid-19 на Вінниччині: через ускладнення померло 20 людей
    За добу в Україні проти Covid-19 щеплено 10 135 людей
    Фото з відкритих джерел

    На сьогодні в регіоні хворіють 19 984 громадян

    Станом на ранок 13 квітня, протягом минулої доби у Вінницькій області зафіксували 342 нові випадки захворювання на коронавірус. За інформацією РНБО, через ускладнення, викликані хворобою, померли 20 пацієнтів. Одужали ‒ 715 мешканців області. На сьогодні в регіоні хворіють 19 984 громадян.

    Загалом по Україні напередодні виявили 11 680 випадків захворювання. Зафіксовано 457 летальних випадків. Це найбільший показник від початку епідемії. Одужали 14 019 пацієнтів.

    Як повідомляє на своїй Facebook-сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, минулої доби було здійснено 83 975 тестувань (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007). За добу в Україні проти Covid-19 щеплено 10 135 людей. 388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 334 особи;
    • летальних випадків – 457;
    • одужало – 14 019 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).

    Нагадаємо, на Вінниччину привезли китайську вакцину CoronaVac.

    Теги: РНБО Вінниччина Максим Степанов коронавірус
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