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    У Вінниці поліція порушила справу через дискотеку в ресторані

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    Поліція порушила справу через дискотеку у ресторані Вінниці - У Вінниці поліція порушила справу через дискотеку в ресторані
    Поліція порушила справу через дискотеку у ресторані Вінниці
    Фото: Нацполіція

    Організаторам дискотеки загрожує штраф або позбавлення волі на термін до трьох років

    У Вінниці поліція припинила роботу ресторану та порушила кримінальну справу через порушення карантину. В ресторані влаштували дискотеку за участі десятків відвідувачів. Про це повідомила пресслужба поліції.

    Як розповіли у поліції, правоохоронці отримали інформацію, що вночі у Вінниці у приміщенні ресторану проводиться дискотека. Поліцейські, які прибули на місце, не змогли потрапити всередину через відмову організаторів дискотеки.

    У відповідь на дії організаторів правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею 325 Кримінального кодексу та провели обшук в ресторані. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 3 років.

    «З приміщення закладу, де перебувало понад 40 осіб, вилучена музична апаратура та інше обладнання для організації роботи ресторану», – зазначили в поліції.

    Крім того, в поліції додали, що за тиждень на території Вінницької області за порушення карантину закрили 10 закладів громадського харчування.

    За тиждень поліцейські склали 657 адмінпротоколів за порушення карантину.

    Нагадаємо, у Вінницькій області за добу зафіксували 143 нових випадки захворювання на коронавірус. Це на 16 більше, аніж днем раніше.

    Теги: обшук Вінниця штраф поліція харчування коронавірус
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