У Вінниці поліція порушила справу через дискотеку в ресторані

Організаторам дискотеки загрожує штраф або позбавлення волі на термін до трьох років

У Вінниці поліція припинила роботу ресторану та порушила кримінальну справу через порушення карантину. В ресторані влаштували дискотеку за участі десятків відвідувачів. Про це повідомила пресслужба поліції.

Як розповіли у поліції, правоохоронці отримали інформацію, що вночі у Вінниці у приміщенні ресторану проводиться дискотека. Поліцейські, які прибули на місце, не змогли потрапити всередину через відмову організаторів дискотеки.

У відповідь на дії організаторів правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею 325 Кримінального кодексу та провели обшук в ресторані. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 3 років.

«З приміщення закладу, де перебувало понад 40 осіб, вилучена музична апаратура та інше обладнання для організації роботи ресторану», – зазначили в поліції.

Крім того, в поліції додали, що за тиждень на території Вінницької області за порушення карантину закрили 10 закладів громадського харчування.

За тиждень поліцейські склали 657 адмінпротоколів за порушення карантину.

Нагадаємо, у Вінницькій області за добу зафіксували 143 нових випадки захворювання на коронавірус. Це на 16 більше, аніж днем раніше.