Covid-19 на Вінниччині: МОЗ повідомило нові дані про ситуацію в області

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Протягом доби в області одужало 162 людини

Станом на ранок 11 лютого на Вінниччині кількість інфікованих Covid-19 сягає 392 людини.

За інформацією МОЗ України, усього в країні зафіксовано 5 тисяч 039 нових випадків,

Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник, — пише у Facebook Максим Степанов. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 784 особи; летальних випадків – 124; одужало – 6 568 осіб; здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

Статистика по регіонах:

Найбільша кількість хворих – у Вінниці (181).

У Хмільницькому районі підтверджено 39 випадків інфікування,

Мурованокуриловецькому – 18,

Немирівському – 17,

Бершадському – 14,

Жмеринському та Томашпільському – по 13,

Козятинському – 11,

Вінницькому та Іллінецькому – по 10,

у Могилів-Подільському,

Чернівецькому,

Шаргородському – по дев’ять,

Калинівському та Тиврівському – по сім,

Тростянецькому – п'ять,

Тульчинському – чотири,

Гайсинському, Літинському,

Барському та Погребищенському – по три,

у місті Ладижині – два,

у Липовецькому районі – один випадок.

Протягом доби в області одужало 162 людини. Загалом за час пандемії хворобу подолали 24 650 осіб, в т.ч. 1100 дітей та 2089 медпрацівників. Нині хворіє 4 530 осіб, з них: 233 дитини та 253 медпрацівники..

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 258 094 особи; одужало – 1 098 944 особи; летальних випадків – 24 058; проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована:

у м. Київ (335)

Івано-Франківській (482),

Вінницькій (392),

Закарпатській (368),

Житомирській (367) областях.