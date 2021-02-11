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    Covid-19 на Вінниччині: МОЗ повідомило нові дані про ситуацію в області

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    <p>За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ</p> - Covid-19 на Вінниччині: МОЗ повідомило нові дані про ситуацію в області

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    фото: moz.gov.ua

    Протягом доби в області одужало 162 людини

    Станом на ранок 11 лютого на Вінниччині кількість інфікованих Covid-19 сягає 392 людини.

    За інформацією МОЗ України, усього в країні зафіксовано 5 тисяч 039 нових випадків,

    Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник, — пише у Facebook Максим Степанов. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 784 особи; летальних випадків – 124; одужало – 6 568 осіб; здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

    Статистика по регіонах:

    • Найбільша кількість хворих – у Вінниці (181).
    • У Хмільницькому районі підтверджено 39 випадків інфікування,
    • Мурованокуриловецькому – 18,
    • Немирівському – 17,
    • Бершадському – 14,
    • Жмеринському та Томашпільському – по 13,
    • Козятинському – 11,
    • Вінницькому та Іллінецькому – по 10,
    • у Могилів-Подільському,
    • Чернівецькому,
    • Шаргородському – по дев’ять,
    • Калинівському та Тиврівському – по сім,
    • Тростянецькому – п'ять,
    • Тульчинському – чотири,
    • Гайсинському, Літинському,
    • Барському та Погребищенському – по три,
    • у місті Ладижині – два,
    • у Липовецькому районі – один випадок.

    Протягом доби в області одужало 162 людини. Загалом за час пандемії хворобу подолали 24 650 осіб, в т.ч. 1100 дітей та 2089 медпрацівників. Нині хворіє  4 530 осіб, з них: 233 дитини  та 253 медпрацівники..

    За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 258 094 особи; одужало – 1 098 944 особи; летальних випадків – 24 058; проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована:

    • у м. Київ (335)
    • Івано-Франківській (482),
    • Вінницькій (392),
    • Закарпатській (368),
    • Житомирській (367) областях.
    Теги: Вінниця коронавірус
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