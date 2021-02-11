Covid-19 на Вінниччині: МОЗ повідомило нові дані про ситуацію в області
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Протягом доби в області одужало 162 людини
Станом на ранок 11 лютого на Вінниччині кількість інфікованих Covid-19 сягає 392 людини.
За інформацією МОЗ України, усього в країні зафіксовано 5 тисяч 039 нових випадків,
Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник, — пише у Facebook Максим Степанов. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 784 особи; летальних випадків – 124; одужало – 6 568 осіб; здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).
Статистика по регіонах:
- Найбільша кількість хворих – у Вінниці (181).
- У Хмільницькому районі підтверджено 39 випадків інфікування,
- Мурованокуриловецькому – 18,
- Немирівському – 17,
- Бершадському – 14,
- Жмеринському та Томашпільському – по 13,
- Козятинському – 11,
- Вінницькому та Іллінецькому – по 10,
- у Могилів-Подільському,
- Чернівецькому,
- Шаргородському – по дев’ять,
- Калинівському та Тиврівському – по сім,
- Тростянецькому – п'ять,
- Тульчинському – чотири,
- Гайсинському, Літинському,
- Барському та Погребищенському – по три,
- у місті Ладижині – два,
- у Липовецькому районі – один випадок.
Протягом доби в області одужало 162 людини. Загалом за час пандемії хворобу подолали 24 650 осіб, в т.ч. 1100 дітей та 2089 медпрацівників. Нині хворіє 4 530 осіб, з них: 233 дитини та 253 медпрацівники..
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 258 094 особи; одужало – 1 098 944 особи; летальних випадків – 24 058; проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована:
- у м. Київ (335)
- Івано-Франківській (482),
- Вінницькій (392),
- Закарпатській (368),
- Житомирській (367) областях.
Нагадаємо, вчора,10 лютого у Вінницькій області було зафіксовано 28 788 випадків інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 271 за добу.