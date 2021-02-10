  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці хлопчик потрапив під колеса автомобіля (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хлопчик вийшов на дорогу на червоний сигнал світлофора - У Вінниці хлопчик потрапив під колеса автомобіля (відео)
    Хлопчик вийшов на дорогу на червоний сигнал світлофора
    фото: Скріншот

    Дитину було госпіталізовано до лікарні для медичного обстеження

    У Вінниці на перехресті вулиць Келецької та 600-річчя 9 лютого під колеса автомобіля Volkswagen потрапив 12-річний школяр.

    Як повідомляють у міському Ситуаційному центрі, камери відеонагляду зафіксували ДТП о 13:41, пише NaПарижі.

    На відео видно, що хлопчик вийшов на дорогу на червоний сигнал світлофора. А коли зрозумів, що переходити не можна, раптово повернув назад і потрапив під авто.

    На місце прибули екіпаж патрульної поліції, медики швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група. Дитину було госпіталізовано до лікарні для медичного обстеження.

    У Ситуаційному центрі нагадують, що через такий вчинок дитина могла неабияк постраждати або навіть загинути. Батьків просять провести із своїми дітьми виховні бесіди й нагадати їм про елементарні правила дорожнього руху.

    Нагадаємо, в Одесі п'яний водій не справився з керуванням і наїхав на дітей.

    Теги: ДТП Вінниця аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies