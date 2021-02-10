У Вінниці хлопчик потрапив під колеса автомобіля (відео)

Дитину було госпіталізовано до лікарні для медичного обстеження

У Вінниці на перехресті вулиць Келецької та 600-річчя 9 лютого під колеса автомобіля Volkswagen потрапив 12-річний школяр.

Як повідомляють у міському Ситуаційному центрі, камери відеонагляду зафіксували ДТП о 13:41, пише NaПарижі.

На відео видно, що хлопчик вийшов на дорогу на червоний сигнал світлофора. А коли зрозумів, що переходити не можна, раптово повернув назад і потрапив під авто.

На місце прибули екіпаж патрульної поліції, медики швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група. Дитину було госпіталізовано до лікарні для медичного обстеження.

У Ситуаційному центрі нагадують, що через такий вчинок дитина могла неабияк постраждати або навіть загинути. Батьків просять провести із своїми дітьми виховні бесіди й нагадати їм про елементарні правила дорожнього руху.

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