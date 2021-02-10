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    Covid-19 у Вінницькій області: кількість хворих зросла на 271

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    Загальна кількість виявлених випадків COVID-19 в області становить 28 788&nbsp; - Covid-19 у Вінницькій області: кількість хворих зросла на 271
    Загальна кількість виявлених випадків COVID-19 в області становить 28 788 
    фото: covid19.rnbo.gov.ua

    Загалом на Вінниччині продовжують лікуватися 3 858 осіб

    Станом на ранок 10 лютого у Вінницькій області зафіксовано 28 788 випадків інфікування коронавірусом.

    Кількість хворих зросла на 271 за добу. Також повідомляється про три нові летальні випадки.

    За даними РНБО, за весь час пандемії в Україні зафіксовано 1 253 055 випадків інфікування коронавірусом (3409 – за останню добу; зокрема, за даними МОЗ, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників). З них одужало 1 092 376 людей (7768 – за останню добу), але померло 23 934 людини (163 – за останню добу).

    Також за минулу добу госпіталізовано 2046 осіб, а всього в Україні продовжує лікуватися 144 513 осіб. Крім цього за весь час пандемії зафіксовано 1 365 324 підозр на Covid-19 (3988 – за останню добу).

    На Вінниччині, станом на ранок 10 лютого, від коронавірусної хвороби одужало 24 488 пацієнтів (108 – за останню добу), а померло 550 пацієнтів (3 – за останню добу). Загалом на Вінниччині продовжують лікуватися 3 858 осіб. Також зафіксовано 31 237 підозр на хворобу (293 – за останню добу).

    Загальна кількість виявлених випадків Covid-19в області становить 28 788 (271 – за останню добу). У МОЗ повідомляють, що найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу в Україні зареєстрована в Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях. Для порівняння: учора на Вінниччині виявили лише 47 випадків Covid-19за добу.

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    Теги: Вінниця коронавірус
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