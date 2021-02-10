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    На Вінниччині чоловіку оголосили підозру у вбивстві друга

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    Спочатку свою причетність до вбивства 30-річного чоловіка злочинець заперечував - На Вінниччині чоловіку оголосили підозру у вбивстві друга
    Спочатку свою причетність до вбивства 30-річного чоловіка злочинець заперечував
    фото: з відкритих джерел

    Суд має обрати йому запобіжний захід

    У Козятині на Вінниччині поліцейські затримали 56-річного чоловіка, якому інкримінують вбивство свого товариша.

    Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області злочин було скоєно 7 лютого у будинку підозрюваного. 

    Спочатку свою причетність до вбивства 30-річного чоловіка той заперечував. Навіть сам зателефонував до поліції й повідомив, що його знайомий впав і смертельно травмувався. Але висновок судово-медичного експерта та докази, зібрані поліцейськими, вказали на насильницьку смерть потерпілого та причетність до цього злочину саме заявника. 

    За словами начальника Відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Романа Андрущака, слідчим підозрюваний розповів, що прокинувшись вранці, побачив на підлозі мертвим знайомого, з яким напередодні розпивав спиртне.

    Поліцейські відразу засумнівались в правдивості свідчень, які надав чоловік. Судова медична експертиза підтвердила підозри – смерть потерпілого була насильницькою. Згодом чоловік вимушений був зізнатися в тому, що під час суперечки до смерті побив товариша. 

    Наразі затриманому оголошено про підозру. Суд має обрати йому запобіжний захід.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За такий злочин затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

    Нагадаємо, столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно іноземця, який у квартирі вулиці Михайлівській у центрі Києва вбив свою знайому, а після вистрибнув з вікна.

    Теги: Вінниця вбивство поліція
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