Covid-19 на Вінниччині: в області додатково облаштують 45 ліжок для хворих

В опорних лікарнях області станом на 29 березня на стаціонарі перебуває 1873 пацієнти з підтвердженим Covid-19

Голова ОДА Борзов: «Вінницька область не «червона» лише тому, що достатньо ліжок для госпіталізації»

Цього тижня в опорних лікарнях Вінниччини планують додатково облаштувати 45 ковідних ліжок. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ОДА Сергій Борзов. .

Зокрема, за його словами, додаткових 25 ліжок для лікування хворих на коронавірус облаштують у Барській ЦРЛ, по 10 – у Погребищенській та Іллінецькій лікарнях. «Вінницька область не «червона» лише тому, що достатньо ліжок для госпіталізації. А це 30 опорних лікарень – 3444 «ковідних» ліжок. На сьогодні зайнятість ліжок із киснем - 52%. Більше тисячі ліжок вільні», – зазначає Сергій Борзов.

За інформацією департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, в опорних лікарнях області станом на 29 березня на стаціонарі перебуває 1873 пацієнти з підтвердженим Covid-19 та 551 пацієнт з підозрою на коронавірус. Кількість пацієнтів на ліжках реанімації – 150.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня на Вінниччині зафіксували 56 236 випадків інфікування коронавірусом. Кількість виявлених хворих зросла на 365 випадків за добу.