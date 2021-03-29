У Вінницькій області побільшало безробітних

Рівень безробіття (за методологією МОП) серед робочої сили віком 15 років і старше склав 10,6%

Зайняте населення у віці 15–70 років зменшилось порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 3,9%

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, протягом минулого року на місцевому ринку праці відчувалася певна стагнація. Через суб’єктивні та об’єктивні причини збільшилося число безробітних, а зайнятих зменшилося, пише NaПарижі.

За офіційною інформацією, кількість зайнятого населення Вінницької області у віці 15 років і старше у 2020 році становила 636,3 тисяч осіб.

Зайняте населення у віці 15–70 років зменшилось порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 3,9% і становило 634,9 тис. осіб. Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,9%. Серед населення віком 15–70 років показник зменшився з 58,0% до 56,2% (середній по Україні – 56,2%).

Рівень безробіття (за методологією МОП) серед робочої сили віком 15 років і старше склав 10,6%. Порівняно з 2019 роком рівень безробіття серед осіб віком 15–70 років збільшився з 9,4% до 10,7% (середній по Україні – 9,5%), у т.ч. населення працездатного віку – з 9,7% до 11,0% (середній по Україні – 9,9%).

Для порівняння, загалом на Вінниччині у 2020 році нараховувалося 435,4 тис пенсіонерів.

Тим часом, згідно із даними Головного управління державної податкової служби у Вінницькій області, кількість мільйонерів в області зросла на 6 осіб. Наразі на Вінниччині офіційно зареєстровані 23 мільйонери.