На Вінниччині зросла кількість мільйонерів

Вінничани продовжують декларувати статки, які були отримані протягом 2020 року

Наразі в області офіційно зареєстровані 23 мільйонери

Згідно із даними Головного управління державної податкової служби у Вінницькій області, кількість мільйонерів в області зросла на 6 осіб. Наразі на Вінниччині офіційно зареєстровані 23 мільйонери, повідомляє 33kanal.

Вінничани продовжують декларувати статки, які були отримані протягом 2020 року. Відповідну звітність вже подали 4345 жителів області, задекларувавши майже 310 мільйонів гривень.

Загалом 2694 людини були зобов’язані подати декларацію та прозвітувати за минулорічні статки:

651 громадянин прозвітував про інші доходи (переважно доходи від продажу с/г продукції),

372 – про доходи у вигляді спадщини,

195 – про доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна,

73 – про доходи від здавання в найм нерухомого майна,

12 людей – про інвестиційний прибуток.

Тим часом, на Одещині скоротилась кількість мільйонерів. Лише 82 жителя Одеси і області задекларували дохід понад 1 млн гривень за 2020 рік. Найбагатшим виявився неназваний житель Київського району Одеси, який задекларував 212 млн грн.