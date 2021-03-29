У Вінниці патрульні зупинили чоловіка без водійського посвідчення і «під кайфом»

Коли патрульні перевірили його за базами даних, з'ясували, що посвідчення водія чоловік взагалі не отримував

Уночі у Вінниці на вулиці Батозькій патрульні зупинили автомобіль Renault, оскільки він їхав з вимкненими фарами. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.

Водій пояснив, що забув увімкнути фари. А коли його попросили показати водійське посвідчення, сказав, що теж забув його вдома. Більше того, поліцейським чоловік назвався чужим ім'ям і прізвищем. Тільки згодом сказав справжні. А коли патрульні перевірили його за базами даних, з'ясували, що посвідчення водія чоловік взагалі не отримував.

Окрім того, було видно, що чоловік у стані наркотичного сп'яніння. Він спочатку поїхав з патрульними до наркодиспансеру, а вже там відмовився проходити огляд.

У результаті стосовно водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування автомобілем особою, яка не отримувала посвідчення водія) КУпАП.