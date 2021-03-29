  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    У Вінниці патрульні зупинили чоловіка без водійського посвідчення і «під кайфом»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водій пояснив, що забув увімкнути фари - У Вінниці патрульні зупинили чоловіка без водійського посвідчення і «під кайфом»
    Водій пояснив, що забув увімкнути фари
    фото: vn.npu.gov.ua

    Коли патрульні перевірили його за базами даних, з'ясували, що посвідчення водія чоловік взагалі не отримував

    Уночі у Вінниці на вулиці Батозькій патрульні зупинили автомобіль Renault, оскільки він їхав з вимкненими фарами. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.

    Водій пояснив, що забув увімкнути фари. А коли його попросили показати водійське посвідчення, сказав, що теж забув його вдома. Більше того, поліцейським чоловік назвався чужим ім'ям і прізвищем. Тільки згодом сказав справжні. А коли патрульні перевірили його за базами даних, з'ясували, що посвідчення водія чоловік взагалі не отримував.

    Окрім того, було видно, що чоловік у стані наркотичного сп'яніння. Він спочатку поїхав з патрульними до наркодиспансеру, а вже там відмовився проходити огляд.

    У результаті стосовно водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування автомобілем особою, яка не отримувала посвідчення водія) КУпАП.

    Нагадаємо, у помешканні 51-річного жителя села Баланівка Бершадської громади під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили пістолет, набої і коноплі. Оперативники отримали інформацію про те, що житель села незаконно зберігає зброю. Під час обшуку поліцейські вилучили пістолет калібру 9 мм, понад 100 набоїв різного калібру і майже два кілограми сухих конопель.

    Теги: водій наркотики автомобіль Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies