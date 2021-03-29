За 60 млн грн вiд Нацслужби здоров'я лiкарнi «Укрзалізниці» так i не забезпечили киснем – аналiтик

У Києві в трьох лікарнях «Укрзалізниці» місць з киснем усього 21

Лікарні «Укрзалізниці», які ще з листопада 2020 року отримали від Нацслцжби здоров’я 60 млн грн на оснащення «ковідних» відділень, досі не готові приймати хворих на коронавірус. Експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін оприлюднив дані по трьох київських лікарнях «Укрзалізниці» на вчорашній день.

«На 170 виділених місць, киснем забезпечено всього 21 місце з яких 18 є реанімаціями. У лікарнях на вчора перебував 51 пацієнт, 35 пацієнтів займали ліжка без кисню, 16 ліжка з киснем, з яких 13 в реанімації», – написав він.

Ще минулого тижня, 25 березня, заступник міського голови Микола Поворознік написав на своїй сторінці у Facebook:

«Учора столична «швидка» доправила хворого на коронавірус в одну з відомчих лікарень АТ «Укрзалізниця». Вона була визначена для прийому хворих на коронавірус киян ще в жовтні 2020 року на наші неодноразові звернення до МОЗу та Кабміну. І от вчора столична швидка привезла туди першого пацієнта. Його госпіталізували, але після цього керівники першої та другої «залізничних» лікарень звернулися до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф із проханням не направляти до них хворих на коронавірус. Таке прохання пояснюють відсутністю засобів індивідуального захисту, медикаментів та кисню для киснезалежних пацієнтів», – написав чиновник.

Нагадаємо, що після неодноразових звернень столичного Департаменту охорони здоров’я до міністерства та уряду три Київські клінічні лікарні на залізничному транспорті АТ «Укрзалізниця» у жовтні минулого року були визначені для прийому пацієнтів із ковідом. Це понад 350 ліжкомісць.

«Як на мене, у керівників цих закладів було достатньо часу, щоб підготувати лікарні до прийому хворих, враховуючи підписані з НСЗУ «ковідні пакети» та отримані за них кошти», – додав Поворозник.

Наступного ж дня, 26 березня, на це повідомлення відреагував міністр охорони здоров’я Максим Степанов: «Укрзалізниця» повинна виконати свої зобов'язання щодо прийому хворих із Covid-19. Медичні заклади «Укрзалізниці», які мають укладені договори з НСЗУ та отримують кошти за надання допомоги хворим на Covid-19, мають виконувати свої зобов’язання».

Також міністр зазначив, що в понеділок МОЗ перевірить готовність лікарень у Києві до прийому хворих.

«Починаючи з листопада лікарні «Укрзалізниці» отримали фактичних виплат 60 мільйонів гривень. Але 24 березня три медзаклади Києва не прийняли хворих на Covid-19. Це неприпустимий випадок, і виникає запитання: куди держава заплатила 60 мільйонів? Цей прецедент дає нам повне право звертатися до правоохоронних органів», – зазначив він.

Міністр наголосив, що станом на 24 березня, коли трапився інцидент, всі столичні лікарні «Укрзалізниці» мали приймати по 50 хворих на Covid-19, а з понеділка – всі по 100. Утім на сьогодні в лікарні № 1 міста Києва виділено для цих цілей тільки шість ліжок, у лікарні № 3 – 120, і з них зайнято 16, а лікарня № 2 взагалі не надає даних у Меддату.

Представники «Укрзалізниці» запевнили, що з керівниками лікарень провели роз’яснювальну роботу й надалі подібних інцидентів не траплятиметься.

Філія «Центр охорони здоров’я» акціонерного товариства «Укрзалізниця» має контракт із НСЗУ на 125 522 438 грн. Допомогу хворим на Covid-19 мають надавати всі медзаклади товариства – три в Києві, два – в Харкові, по одному – в Одесі та Львові, - зазначається на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.

Три кивські лікарні, дві харківські, по одній у Дніпрі, Одесі та Львові за договором Центру охорони здоров’я АТ «Укрзалізниця» з НСЗУ з листопада 2020-го по березень 2021-го дійсно мали отримати 125 522 438 грн.

Однак, як з’ясувало «Дзеркало тижня», по факту з листопада минулого року по березень нинішнього оплата склала 59,939 млн грн. І вся вона – тільки в Києві. Даних щодо отримання коштів лікарнями «Укрзалізниці» у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові у відкритому доступі немає.