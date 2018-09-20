Для вінничан з жовтня дорожчає водопостачання та водовідведення



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Неприємна новина для мешканців Вінниці

З 1 жовтня у Вінниці підвищується плата на холодну воду і стоки. Якщо влітку КП «Вінницяоблводоканал» розраховував на істотне зростання тарифів з 2019 року, то поки підприємство може задовольнятися лише відносно невеликим «приростом».

Нагадаємо, 27 липня в актовій залі КП «Вінницяоблводоканал» відбулося публічне обговорення теми перегляду тарифів на водопостачання у 2019 році. Велася бурхлива дискусія між співробітниками комунального підприємства і вінничанами, що прийшли виказати свою незгоду. В результаті гостям пояснили, що обговорення передбачає інформування населення про наміри, а затверджувати тарифи в компетенції НКРЕКП. Якщо запропоновані «Вінніцаоблводоканалом» тоді тарифи затвердить Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, то з початку 2019 року споживачам доведеться платити за кубометр водопостачання і водовідведення 23,76 грн. (з ПДВ).

З урахуванням нових «викликів» у НКРЕКУ не стали відкладати з «відповіддю» і ще 4 вересня погодили тарифи на цей рік. Вони вступають в силу з 1 жовтня. Як вказується на офіційному сайті підприємства, послуга з централізованого водопостачання з використанням внутрішньобудинкових мереж зросте з нинішніх 7,596 до 8,592, грн./м3 (з ПДВ), а послуга з водовідведення - з 4,74 до 5,316 грн./м3 (з ПДВ). Таким чином, сумарно за використаний куб води при холодному водопостачанні та водовідведенні городянам доведеться з наступного місяця платити 13,908 грн. Це не набагато більше «вересневих» 12,336.

Джерело: naparise.com