У Вінниці простилися з Раїсою Панасюк. Фоторепортаж



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19 вересня у Вінниці провели в останню путь Раїсу Панасюк

Тисячі вінничан прийшли до Будинку офіцерів попрощатись зі світлою і доброю людиною, громадським діячем, яка своє життя посвятила боротьбі за права людини і впровадженню доступності у Вінниці та в Україні. Раїса вміла об’єднувати людей навколо ідей.

«…Я її любив, я її поважав, я їй довіряв. Я знав, там де вона є, вона завжди буде дбати про те, щоб було все найкраще.

Вона ніколи нічого не просила для себе, вона завжди дбала про інших. Її справа буде продовжена. Рая надихала світ…», - сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Раїса Василівна була головою правління ГО «Гармонія». За її ініціативи засновано у Вінниці центр реабілітації людей з інвалідністю «Гармонія». Вона реалізувала у місті проект зі створення служби перевезення людей на візках. Була уповноваженою з прав людей з інвалідністю Кабінету Міністрів України.

Раїса Панасюк народилась в селі Осична Хмільницького району на Вінниччині. Її батько був механізатором, мати працювала в колгоспі. Раїса здобула вищу освіту в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики. Друга вища освіта - інститут «Україна» за фахом – психолог. 2016 року – аспірантка вінницького державного педагогічного університету.

В 2017 році Раїсі Василівні Панасюк присвоєно звання Почесного громадянина Вінниці. В 2017 році присвоєно звання «Заслужений працівник соціальної сфери».

З 2005 року за ініціативи Раїси Панасюк у Вінниці розпочали системну роботу щодо створення доступного середовища для людей з інвалідністю. За її ініціативи в 2008 році затверджено програму «Місто Вінниця – зручне для всіх».

Джерело: vinnitsa.info