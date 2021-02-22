Covid-19 на Вінниччині: область зберігає другу позицію за добовими темпами розповсюдження недуги

Хворіє 6,1 тисяч, одужало понад 26 тисяч вінничан

За даними Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО, станом на 22 лютого у Вінницькій області зафіксовано 33 139 випадків інфікування.

Минулої доби діагноз підтверджено у 328 випадках.

Це рекорд для неділі. Вінниччина зберігає другу позицію за добовими темпами розповсюдження недуги.

Від Covid-19 та ускладнень хронічних захворювань минулої доби на Вінниччини померло чотири людини, а з початку епідемії 618. Хворіє 6,1 тисяч, одужало понад 26 тисяч.

В Україні минулої доби зареєстровано 3 206 нових випадків, а з початку фіксації недуги – 1,3 млн. Померло від Covid-19 та ускладнень хронічних захворювань з початку епідемії 25 156 хворих, а минулої доби – 53. Нині хворіє 136,4 тисяч, одужало – понад 1,1 млн.

Найбільше нових випадків виявлено в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279), Чернівецькій (259) і Закарпатській (233) областях.

Нагадаємо, Київ випав із п’ятірки регіонів із високою добовою кількістю нових випадків Covid-19.