Головою Всеукраїнського патріотичного руху «Гідність нації» обрали вінничанина Вадима Кудіярова

Кадрові зміни у Всеукраїнському патріотичному русі «Гідність нації»

19 липня у Всеукраїнському патріотичному русі «Гідність нації» змінився керівник. Попередній голова цієї громадської організації Володимир Тесля за власним бажанням пішов із посади. За його пропозицією головою Всеукраїнського руху «Гідність нації» на загальних зборах одноголосно затвердили очільника Вінницького осередку Вадима Кудіярова.

Володимир Тесля наголосив на тому, що Всеукраїнська організація «Гідність нації» має динамічно розвиватися, постійно отримувати «свіже дихання» за рахунок реалізації нових ідей активних і креативних молодих лідерів.

«Вінницький осередок руху «Гідність нації» завжди був одним із лідерів нашої організації. У Вінниці тривала системна робота, про що красномовно свідчать серйозні показники. Саме тому на місце голови руху я й запропонував молодого і перспективного керівника Вінницького осередку нашої громадської організації Вадима Кудіярова. Задоволений, що його кандидатуру затвердили на загальних зборах», – прокоментував Володимир Тесля.

Вадим Кудіяров подякував попередньому керівнику і делегатам загальних зборів за довіру.

«Очолювати рух «Гідність нації» - для мене це велика честь і водночас неабияка відповідальність. Тепер будемо робити все можливе, аби активізувати роботу в обласних осередках, – каже він. – До наших системних пріоритетів, як і раніше, входять реалізація програм щодо національно-патріотичного виховання молоді, підтримка талановитої молоді, перспективних спортсменів і спортивних федерацій. Ми допомагаємо формувати ядро інтелектуально розвинених, сильних духом людей. Таким чином сприяємо появі нової еліти нашої нації».