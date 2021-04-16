Компанія Google профінансує закупівлю вакцини для країн, що розвиваються

$250 млн піде на рекламу, щоб забезпечити людей точною інформацією про вакцину

Компанія Google планує придбати 250 тисяч доз вакцини від Covid-19 для країн, що розвиваються, у межах програми GAVI. Відповідне повідомлення оприлюднене у блозі компанії.

«Подолання пандемії вимагатиме скоординованих зусиль у глобальному масштабі. Щоб зробити свій внесок, сьогодні ми оголошуємо, що організуємо 250 000 вакцинацій від Covid-19 в нужденних країнах», – йдеться у повідомленні.

Компанія планує передати ці кошти організації GAVI, яка опікується збільшенням доступності вакцин у бідних країнах у межах партнерства приватних і урядових організацій. Додатково Google обіцяє забезпечити безкоштовну технічну допомогу для прискорення глобального поширення вакцини.

У компанії зазначили, що мешканці різних країн та представники різних верств населення мають неоднаковий доступ до препаратів.

«Людям може бути важче отримати доступ до вакцин через такі фактори, як місце проживання, відстань до місця вакцинації і наявність надійного доступу в інтернет, щоб записатися на прийом. А в глобальному масштабі можуть пройти роки, перш ніж у деяких країнах буде достатньо вакцин», – підкреслили в Google.

Також компанія виділить додаткові $250 млн у вигляді грантів на рекламу, щоб забезпечити людей точною інформацією про вакцину.

Тим часом, компанія Google оновила сервіс Timelapse, яки тепер дозволяє відстежувати в режимі в 3D, як з 1984 року змінилася планета Земля: по всьому світу зникли ліси, танули льодовики та росли міста.