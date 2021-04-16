Сім років в'язниці отримав вінничанин за поранення охоронця медичного закладу

Зловмисник під час нападу був п'яний

Злочин було скоєно у листопаді 2019 року.

На Вінниччині суд виніс вирок жителю Немирова, який з ножем напав на охоронця мед закладу. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Вінниччини.

Злочин було скоєно ще у 2019 році, зловмисник під час нападу був п'яний

Немирівський райсуд виніс вирок 34-річному раніше судимому чоловікові, який ножем поранив 55-річного охоронця медзакладу.

Злочин було скоєно у листопаді 2019 року. Ввечері п'яний зловмисник посварився із охоронником на території медичного закладу й наніс йому удар ножем у живіт. Провадження розслідували за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Суд визнав обвинуваченого винним та засудив його до семи років позбавлення волі.

Тим часом, на Вінниччині помер чоловік, якого напередодні підпалив сусід. «Вранці, 14 квітня, 51 – річний потерпілий помер у лікарні. Дії затриманого перекваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого п.4 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За таке правопорушення підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення», – йдеться в повідомлені поліції.