Кількість загиблих від удару по Вінниці зросла

Госпіталізовано 52 осіб, з них 34 у важкому стані

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці, сьогодні, 14 липня, зросла до 21 особи. Про це повідомив заступник голови Офісу президент Кирило Тимошенко.

«Станом на даний момент відомо про 21 загиблого, серед них троє дітей», – зазначив він.

За даними ДСНС, госпіталізовано 52 осіб, із них 34 у важкому стані. Пошкоджено 55 будівель і 40 автомобілів.

«Триває пошук 46 осіб, зв'язок з якими відсутній», – додали рятувальники. Всього в лікарні звернулися 115 постраждалих.

Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти». Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Наразі триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.