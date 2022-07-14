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    Новини

    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків

    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків
    фото: ДСНС

    На даний момент понад 300 рятувальників ліквідовують наслідки,

    Унаслідок ракетного удару росіян по цивільним об'єктам у Вінниці відомо про 20 загиблих людей, з них троє дітей.

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    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків
    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків
    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків
    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків
    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків
    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків
    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків
    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків
    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків

    «На цей момент понад 300 рятувальників ліквідовують наслідки, залучено більше 30 одиниць техніки. Нарощуємо сили та засоби Організовано взаємодію з екстреними службами та військовою адміністрацією. Працює мобільна оперативна група ДСНС України», – повідомили у ДСНС вінницької області.

    Станом на 14:00 відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

    Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста. На місці «прильотів» виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів.

    Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

    Теги: пожежа трагедія росія окупанти ДСНС війна Вінниця обстріл рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Вінниці: нові фото наслідків