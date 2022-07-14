Олег Скрипка розповів, як дивом урятувався від російських ракет у Вінниці

Артисти гурту «Воплі Відоплясова» планували зустріч у місці, куди влучили ракети

Сьогодні у Вінниці мав відбутися концерт українського гурту «Воплі Відоплясова». Артисти планували зустріч з організаторами концерту у місці, в яке сьогодні влучили російські ракети. Про це розповів фронтмен гурту Олег Скрипка на своїй сторінці у Facebook.

За словами Олега Скрипки, артистів від можливої загибелі відділяли якихось 10 хвилин.

«Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця. Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми мали зустріч із організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу», – написав він.

Артист також дорікнув російській пропаганді через чергову брехню щодо цілей ракетних ударів у Вінниці.

«Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх «рятівної спецоперації» – 20 загиблих та 90 поранених. Ракетні удари рашистів по Вінниці влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний» та частково зруйнували медично-діагностичний центр. Світла пам’ять всім загиблим... Не забудемо, ніколи..., – написав Олег Скрипка.

Концерт групи «ВВ» мав відбутися сьогодні о 19 годині.