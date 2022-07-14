Латвія остаточно заборонила газ із РФ

Проти рішення про повну заборону газу із Росії виступала Latvijas gaze

Сейм Латвії сьогодні, 14 липня, ухвалив в остаточному читанні поправки до закону про енергетику, які передбачають заборону на постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року. Про це латвійський портал Delfi.

Проти рішення про повну заборону газу із Росії виступала Latvijas gaze. Так, голова правління АТ Latvijas gaze Айгар Калвітіс на початку квітня 2022 року говорив, що таке рішення викличе енергетичну кризу в Латвії і спричинить підвищення цін для споживачів, оскільки воно фактично змусить Latvijas gaze закуповувати запаси газу за історично рекордною ціною та зберігати його в Інчукалнському підземному сховищі.

Щодо закупівель зрідженого природного газу (ЗПГ) компанія була налаштована скептично.

Нагадаємо, Угорщина відмовилась підтримати санкції проти російського газу.

Раніше повідомлялося, Латвія розгорнула іспанські ракетні комплекси, аби захистити Балтійський регіон від рашистів.

До слова, міністерство оборони Латвії дало рекомендації жителям країни на випадок кризової ситуації в республіці. Відповідну інформацію було опубліковано на сайті військового відомства.

Зокрема, міноборони порадило населенню запастись на перші три дні кризи водою, продуктами та предметами першої необхідності.