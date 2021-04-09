Локдаун на Вінниччині: в області продовжили посилений карантин

Якщо раніше планувалося, що посилений карантин триватиме до 12 квітня, то тепер комісія вирішила продовжити його ще на тиждень – до 19 квітня.

Сьогодні, 9 квітня, на позачерговому засіданні Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити термін дії в області посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Якщо раніше планувалося, що посилений карантин триватиме до 12 квітня, то тепер комісія вирішила продовжити його ще на тиждень – до 19 квітня.

Місцевим радам рекомендовано на засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС продовжити заборону на:

проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;

проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;

приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 квадратних метрів споруди чи приміщення;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

Окрім того, рекомендовано заборонити відвідування учнями закладів освіти усіх типів та форм власності, в тому числі школярами 1-4 класів. Це не стосується роботи дитсадків та закладів спеціальної освіти.

Нагадаємо, минулої доби на Вінниччині підтверджено 640 нових випадків інфікування коронавірусом.