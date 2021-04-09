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    Локдаун на Вінниччині: в області продовжили посилений карантин

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    Локдаун на Вінниччині: в області продовжили посилений карантин
    фото: з відкритих джерел

    Якщо раніше планувалося, що посилений карантин триватиме до 12 квітня, то тепер комісія вирішила продовжити його ще на тиждень – до 19 квітня.

    Сьогодні, 9 квітня, на позачерговому засіданні Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити термін дії в області посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

    Якщо раніше планувалося, що посилений карантин триватиме до 12 квітня, то тепер комісія вирішила продовжити його ще на тиждень – до 19 квітня.

    Місцевим радам рекомендовано на засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС продовжити заборону на:

    • проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;
    • проведення культурних масових заходів;
    • приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;
    • приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
    • діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 квадратних метрів споруди чи приміщення;
    • проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

    Окрім того, рекомендовано заборонити відвідування учнями закладів освіти усіх типів та форм власності, в тому числі школярами 1-4 класів. Це не стосується роботи дитсадків та закладів спеціальної освіти.

    Нагадаємо, минулої доби на Вінниччині підтверджено 640 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Теги: Вінниччина карантин коронавірус
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