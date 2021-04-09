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    Труни у вантажівці: у мережі показала фото, зроблені біля київської лікарні для хворих на Covid-19

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    Йдеться, начебто, про лікарню № 3, в якій приймають хворих на коронавірус. - Труни у вантажівці: у мережі показала фото, зроблені біля київської лікарні для хворих на Covid-19

    Йдеться, начебто, про лікарню № 3, в якій приймають хворих на коронавірус.

    фото: facebook.com/yan.dobronosov

    Коментувати ситуацію у лікарні відмовилися

    У мережі з’явилися фотографії вантажівки заповненої дерев’яними трунами, що стояла під стінами однієї зі столичних лікарень. Йдеться начебто про лікарню № 3, в якій приймають хворих на коронавірус.

    Фото з вантажівками, заповненими дерев’яними трунами, оприлюднив фотограф видання «Букви» Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook.

    «Кадр біля моргу. Лікарня номер 3», – підписав він світлини.

    Взяти коментар з приводу ситуації намагалися журналісти «24 каналу», проте там відповіли, що «всі зайняті й не мають навіть вільної хвилинки, аби поспілкуватися з пресою».

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    Труни у вантажівці: у мережі показала фото, зроблені біля київської лікарні для хворих на Covid-19
    Труни у вантажівці: у мережі показала фото, зроблені біля київської лікарні для хворих на Covid-19

    Для кого призначені домовини – не відомо. Досі у цій лікарні приймали лише хворих на коронавірус. Але на сьогодні лікарня № 3 переповнена на 110%, місць немає. Про це раніше говорив також мер Києва Віталій Кличко та лікарі цього закладу.

    Тим часом, станом на ранок 9 квітня у Києві зафіксовано 1 864 нових випадки коронавірусу. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, оприлюднені апаратом РНБО. Померли від ускладнень 48 людей. Одужало 688 пацієнтів. Хворіє на коронавірус наразі 1 128 киян.

    Теги: Київ фотограф вантажівки смерть лікарня карантин коронавірус
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