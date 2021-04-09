Труни у вантажівці: у мережі показала фото, зроблені біля київської лікарні для хворих на Covid-19

Йдеться, начебто, про лікарню № 3, в якій приймають хворих на коронавірус.

Коментувати ситуацію у лікарні відмовилися

У мережі з’явилися фотографії вантажівки заповненої дерев’яними трунами, що стояла під стінами однієї зі столичних лікарень. Йдеться начебто про лікарню № 3, в якій приймають хворих на коронавірус.

Фото з вантажівками, заповненими дерев’яними трунами, оприлюднив фотограф видання «Букви» Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook.

«Кадр біля моргу. Лікарня номер 3», – підписав він світлини.

Взяти коментар з приводу ситуації намагалися журналісти «24 каналу», проте там відповіли, що «всі зайняті й не мають навіть вільної хвилинки, аби поспілкуватися з пресою».

Для кого призначені домовини – не відомо. Досі у цій лікарні приймали лише хворих на коронавірус. Але на сьогодні лікарня № 3 переповнена на 110%, місць немає. Про це раніше говорив також мер Києва Віталій Кличко та лікарі цього закладу.

Тим часом, станом на ранок 9 квітня у Києві зафіксовано 1 864 нових випадки коронавірусу. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, оприлюднені апаратом РНБО. Померли від ускладнень 48 людей. Одужало 688 пацієнтів. Хворіє на коронавірус наразі 1 128 киян.