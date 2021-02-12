«Любов — це…»: у Вінниці покажуть романтичні фільми до Дня Св.Валентина

Вартість квитків для дорослих становить 50 гривень, а для дітей — від 35 гривень

У програмі сім романтичних історій на будь-який смак

Протягом тижня у Вінниці триватиме показ романтичних короткометражних фільмів від режисерів з різних країн світу.

Короткометражки «Любов — це…» покажуть у кінотеатрі «Родина», повідомляє Vежа.

Показ приурочили до Дня святого Валентина. Переглянути декілька короткометражних стрічок можна з 11 до 17 лютого. Початок о 20 годині. Вартість квитків для дорослих становить 50 гривень, а для дітей — від 35 гривень

У програмі «Любов — це…» сім романтичних історій на будь-який смак.

1. «Морська Відьма» (Fish Witch): фільм з Великобританії від режисерки Адрієнни Даулінг. Тривалість 10 хвилин

Норовиста морська відьма, яка живе на айсбергу, дуже здивувалася, коли в її сіті потрапляє дивне морське створіння, яке раптом виявляє їй знаки уваги та намагається потоваришувати. І саме йому вдається відкрити секрет, що таїться в льоду.

2. «Бліц-Побачення» (Speed Dating): режисерка Меган Арт, Великобританія. Тривалість 11 хвилин

Зневірившись знайти чоловіка своєї мрії, мила Ава вдається до крайнощів — бліц-побачення. Але абсурдний набір кавалерів змушує її задуматися, що бути самотньою не так вже й погано.

3. «97%»: фільм від режисера Бена Бранда, Голландія. Тривалість 8 хвилин.

Через додаток на телефоні Берт виявляє, що зовсім поруч виявляється дівчина, яка підходить йому на 97%. Чи відшукає він її, поки потяг доїде до кінцевої станції?

4. «Рахунок, будь ласка» (Check, Please): режисер Деніел Сорочкин, Ізраїль. Тривалість 16 хвилин.

У затишному ресторані Бен збирається зробити своїй дівчині Лаурі пропозицію. Тільки ось з’ясовується, що його обручку передали до іншого столика.

5. «Ось наш план» (Here’s The Plan): режисерка Фернанда Фрік, США. Тривалість 19 хвилин.

Одружений пес і кішка мріють відкрити свою власну пекарню. Одного разу їхня пічка зламалася, тож їм доводиться відкласти свої мрії та заробити гроші на її заміну. Мрія з кожним днем все більше й більше забувається.

6. «Отже, ти прив’язався» (So You’ve Grown Attached): режисерка Кейт Тсанг, США. Тривалість 15 хвилин.

Уявному другу доводиться піти на пенсію, коли його господиня виростає та закохується в сусідського хлопчика.

7. «Телефончик» (Digits): режисер Олександр Енгел, США. Тривалість 8 хвилин.

Нагадаємо, американська академія кінематографічних мистецтв і наук не включила українські фільми до короткого списку претендентів на отримання премії «Оскар».