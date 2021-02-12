  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Витинанки і живопис: вінницька майстриня присвятила виставку 150-річчю Лесі Українки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На виставці представлені витинанки і живопис художниці, загалом, близько 50 робіт - Витинанки і живопис: вінницька майстриня присвятила виставку 150-річчю Лесі Українки
    На виставці представлені витинанки і живопис художниці, загалом, близько 50 робіт
    фото: vocnt.org.ua

    В експозиції представлені як витинанки традиційного розміру, так і більш масштабні робот

    У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка майстрині витинанки Оксани Городинської, присвячена 150-річчю Лесі Українки.

    Про це повідомила завідувачка сектору виставкової роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Журунова, пише Укрінформ.

    За її словами, на виставці представлені витинанки і живопис художниці, загалом, близько 50 робіт. В експозиції представлені як витинанки традиційного розміру – стандартного аркуша, так і більш масштабні роботи. Тема – це український орнамент, українські легенди і міфи та образи.

    «Це персональна виставка Оксани Городинської, знаної майстрині витинанки, писанки і живопису, а також громадської діячки. Вона вирішила виставку присвятити ювілею Лесі Українки, назвавши її «Я-українка», – на знак солідаризації з позицією поетеси, яка називала себе українкою і була нею все своє не дуже довге, але плідне життя», – повідомила Журунова.

    Оксана Городинська заслужений працівник культури України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Займається вивченням, розвитком та популяризацією народного мистецтва краю. При Будинку творчості в 2003р. за її активною участю був створений громадський музей «Українська витинанка», на базі якого проведено вже 4 Всеукраїнських та 1 Міжнародне свято «Українська витинанка». Городинська стояла біля витоків відродження мистецтва витинанки в регіон і вважається одним із провідних майстрів цього виду мистецтва.

    Нагадаємо, у Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки.

    Теги: Вінниця музей мистецтво виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies