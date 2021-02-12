Витинанки і живопис: вінницька майстриня присвятила виставку 150-річчю Лесі Українки

В експозиції представлені як витинанки традиційного розміру, так і більш масштабні робот

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка майстрині витинанки Оксани Городинської, присвячена 150-річчю Лесі Українки.

Про це повідомила завідувачка сектору виставкової роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Журунова, пише Укрінформ.

За її словами, на виставці представлені витинанки і живопис художниці, загалом, близько 50 робіт. В експозиції представлені як витинанки традиційного розміру – стандартного аркуша, так і більш масштабні роботи. Тема – це український орнамент, українські легенди і міфи та образи.

«Це персональна виставка Оксани Городинської, знаної майстрині витинанки, писанки і живопису, а також громадської діячки. Вона вирішила виставку присвятити ювілею Лесі Українки, назвавши її «Я-українка», – на знак солідаризації з позицією поетеси, яка називала себе українкою і була нею все своє не дуже довге, але плідне життя», – повідомила Журунова.

Оксана Городинська заслужений працівник культури України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Займається вивченням, розвитком та популяризацією народного мистецтва краю. При Будинку творчості в 2003р. за її активною участю був створений громадський музей «Українська витинанка», на базі якого проведено вже 4 Всеукраїнських та 1 Міжнародне свято «Українська витинанка». Городинська стояла біля витоків відродження мистецтва витинанки в регіон і вважається одним із провідних майстрів цього виду мистецтва.

Нагадаємо, у Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки.