Поліція затримала жителя Вінниччини, який стріляв у підприємця і побив його матір

Над розкриттям цього особливо тяжкого злочину майже рік працювали оперативники

Над розкриттям цього особливо тяжкого злочину майже рік працювали оперативники, слідчі та експерти Вінниччини

11 лютого у Запоріжжі затримали жителя Могилева-Подільського, який у березні минулого року напав на підприємця.

Він проліз в будинок 52-річного чоловіка та напав на нього, повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Під час вчинення злочину зловмисник стріляв у господаря та побив його літню матір. Забравши цінні речі, зловмисник втік.

За словами начальника Головного управління у Вінницькій області Івана Іщенка, над розкриттям цього особливо тяжкого злочину майже рік працювали оперативники, слідчі та експерти Вінниччини. Завдяки ряду проведених слідчих та розшукових заходів, а також результатам криміналістичних експертиз речових доказів, вилучених з місця події, поліції вдалось встановити особу зловмисника. Ним виявися неодноразово судимий за грабежі та крадіжки 42-річний житель м. Могилів-Подільський. Оскільки зловмисник переховувався від поліції, його оголосили в розшук.

Завдяки оперативним та розшуковим заходам, з залученням оперативних служб на одній з вулиць м. Запоріжжя автомобіль зі зловмисником затримали спецпризначенці КОРДу.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманого працівники поліції вилучили вибухові речовини, димові гранати, детонатори, запали, сигнальні міни та інші речові докази, що свідчать про його причетність до розбою.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій). За таке правопорушення затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Вінниці молодик погрожував підірвати крамницю мармеладу.