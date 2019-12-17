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    У Києві на ходу загорівся сміттєвоз

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    На ліквідації було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки - У Києві на ходу загорівся сміттєвоз
    На ліквідації було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу в сміттєвозі

    У ніч на вівторок, 17 грудня, під час руху в автомобілі Mercedes на вул. Молдавській, 6А в Шевченківському районі столиці сталося загорання. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 101 о 2:12, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    За лічені хвилини прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в бункері для сміття сміттєвоза.

    О 2:30 бійці ліквідували пожежу.

    Жертв та постраждалих немає.

    На місці було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Нагадаємо, 11 грудня ввечері на Привокзальні площі біля Центрального залізничного вокзалу в Києві сталася надзвичайна подія. У тролейбусі, що під’їхав на зупинку навпроти входу до вокзалу, сталася пожежа.

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