Сovid-19 на Вінниччині: місцева влада посилює карантинні обмеження

У цей період заборонено також відвідувати заклади освіти, зокрема, й учням 1-4 класів

На Вінниччині з 3 по 12 квітня посилять карантинні обмеження. Таке рішення обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла 2 квітня. Про це повідомляють на сайті облдержадміністрації.

Так, у цей період заборонено проводити масові розважальні спортивні, рекламні та інші заходи, окрім офіційних спортивних — без участі глядачів. Також не можна буде проводити культурні масові заходи, зокрема, й приймати відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах чи інших закладах культури.

Рішенням комісії заборонено також діяльність культових споруд та приміщень, що облаштовані для молитовних потреб, але які не можуть забезпечити одному відвідувачу простору у 5 кв. метрів . Заборонили проводити й релігійні заходи на відкритому повітрі, якщо дистанція між присутніми буде менша 1,5 метра.

У період посилених карантинних обмежень заборонено також відвідувати заклади освіти, зокрема, й учням 1-4 класів. Виняток – вихованці дошкільних навчальних закладів та здобувачі спеціальної освіти.

Згідно протоколу керівникам деяких підприємств рекомендували установити для працівників режим дистанційної (віддаленої) роботи. Також буде призупинено діяльність тих субʼєктів господарювання, які не дотримуватимуться режиму карантину.

Тим часом, міська влада Києва оприлюднила текст протоколу щодо посилення карантинних обмежень, що будуть впроваджені з 5 квітня через високі темпи розповсюдження коронавірусу.