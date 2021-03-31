Київський метрополітен не має інформації про підлітка, що на ходу відкрив двері вагону

Керівництво підземки вважає, що це міг бути монтаж

Відео з молодиком, що їде з відкритими дверима, викликало резонанс у мережі

Керівництво столичного метрополітену перевіряє обставини, за яких було знято відео поїздки тунелем вагону з відкритими дверима. Двері при цьому блокує невідомий підліток, а знімає його, вочевидь, товариш – про це йшлося у ефірі програми «Київ.NewsRoom» телеканалу «Київ».

В адміністрації підземки кажуть, що не мають інформації про такий інцидент.

Судячи з кадрів на відео, зняте воно на станції метро «Харківська», де нечасто буває багато пасажирів. Хлопець блокує двері спиною, а руку при цьому тримає біля отвору, де вони з’єднуються. Поїзд проїжджає станцію і заїжджає в тунель, а у вагоні знаходяться інші пасажири.

Користувачі соцмереж припускають, що підліток блокував двері навмисно, аби стати популярним завдяки знятому відео.

Водночас, в київському метрополітені не виключили, що ролик було змонтовано.

Нагадаємо, за даними Київського міського голови Віталія Кличка, у 2020-му році в метрополітені зафіксували загалом 30 випадків зачепінгу, затримати вдалося 15 екстремалів.

Нещодавно в центрі Києва затримали підлітка, що кинув у наряд поліції тарілку з вершками. Затриманий повідомив, що хотів поширити відповідне відео в мережі.