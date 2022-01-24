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    У столиці чоловік вкоротив собі віку біля лікарні

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    На місці інциденту працювали правоохоронці - У столиці чоловік вкоротив собі віку біля лікарні
    На місці інциденту працювали правоохоронці
    фото: t.me/magnoliaTV

    Від отриманих травм чоловік миттєво помер

    У Києві чоловік вбив себе прямо на ґанку медичного закладу. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Magnolia TV (неофіційно)».

    Так, у Дарницькому районі столиці невідомий чоловік скоїв самогубство. Він прийшов до відділення туберкульозної лікарні та дістав вогнепальну зброю. Чоловік вистрелив собі у скроню. Від отриманих травм чоловік миттєво помер.

    Поряд із чоловіком знайшли дорожню сумку. На вигляд загиблому було приблизно 45-50 років. Чому він себе вбив та для чого чоловік обрав місцем своєї смерті саме вхід до лікарні – не повідомляється.

    На місці інциденту працювали правоохоронці. У лікарні, біля якої застрелився чоловік, від коментарів відмовляються.

    Раніше повідомлялося, що у Києві жінка вистрибнула з вікна лікарні.

    До слова, на Біличах онкохворий чоловік викинувся з 10 поверху.

    До слова, в Одесі чоловік кинувся під поїзд. Зазначається, що надзвичайна подія сталася пізно ввечері 22 січня біля залізничної станції «Одеса-Застава-1». За словами машиніста товарного поїзда, чоловік раптово кинувся під колеса. Загальмувати машиніст не встиг.

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    Теги: Київ лікарня самогубство чоловік
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    У столиці чоловік вкоротив собі віку біля лікарні