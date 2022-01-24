У столиці чоловік вкоротив собі віку біля лікарні

Від отриманих травм чоловік миттєво помер

У Києві чоловік вбив себе прямо на ґанку медичного закладу. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Magnolia TV (неофіційно)».

Так, у Дарницькому районі столиці невідомий чоловік скоїв самогубство. Він прийшов до відділення туберкульозної лікарні та дістав вогнепальну зброю. Чоловік вистрелив собі у скроню. Від отриманих травм чоловік миттєво помер.

Поряд із чоловіком знайшли дорожню сумку. На вигляд загиблому було приблизно 45-50 років. Чому він себе вбив та для чого чоловік обрав місцем своєї смерті саме вхід до лікарні – не повідомляється.

На місці інциденту працювали правоохоронці. У лікарні, біля якої застрелився чоловік, від коментарів відмовляються.

Раніше повідомлялося, що у Києві жінка вистрибнула з вікна лікарні.

До слова, на Біличах онкохворий чоловік викинувся з 10 поверху.

До слова, в Одесі чоловік кинувся під поїзд. Зазначається, що надзвичайна подія сталася пізно ввечері 22 січня біля залізничної станції «Одеса-Застава-1». За словами машиніста товарного поїзда, чоловік раптово кинувся під колеса. Загальмувати машиніст не встиг.