СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)

Під час обшуку було знайдено бойові гранати із запалами

Підпільну зброярню чоловік обладнав на території власного домоволодіння

Служба безпеки України у Київській області викрила підпільний цех із виготовлення засобів ураження. Серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Перевіряється інформація щодо можливого використання засобів ураження для вчинення терактів.

Встановлено, що протиправну діяльність організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільну зброярню обладнав на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу столиці.

За попередніми даними, готову продукцію він планував реалізувати через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин;

компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв;

бойові гранати із запалами;

10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками;

майже 2 тисячі набоїв різного калібру;

комплектуючі до вогнепальної зброї;

станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, зловмиснику планують повідомити про підозру у вчиненні злочину та обрати міру запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури.