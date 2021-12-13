  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час обшуку було знайдено бойові гранати із запалами - СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)
    Під час обшуку було знайдено бойові гранати із запалами
    фото: СБУ

    Підпільну зброярню чоловік обладнав на території власного домоволодіння

    Служба безпеки України у Київській області викрила підпільний цех із виготовлення засобів ураження. Серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Перевіряється інформація щодо можливого використання засобів ураження для вчинення терактів.

    Встановлено, що протиправну діяльність організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільну зброярню обладнав на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу столиці.

    За попередніми даними, готову продукцію він планував реалізувати через особисті зв’язки у кримінальних колах.

    Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

    • велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин;
    • компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв;
    • бойові гранати із запалами;
    • 10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками;
    • майже 2 тисячі набоїв різного калібру;
    • комплектуючі до вогнепальної зброї;
    • станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.

    Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)
    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)
    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)
    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)
    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)
    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)
    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)
    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, зловмиснику планують повідомити про підозру у вчиненні злочину та обрати міру запобіжного заходу.

    Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

    Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури.

    Читайте також: Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ
    Теги: СБУ кримінал зброя Київщина боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ викрила під Києвом підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)