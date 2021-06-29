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    На Вінниччині аварійно зупинився енергоблок Ладижинської ТЕС

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    Енергетики розпочали пускові операції енергоблоку №1 - На Вінниччині аварійно зупинився енергоблок Ладижинської ТЕС
    Енергетики розпочали пускові операції енергоблоку №1
    Фото: Вікіпедія

    Постачання електроенергії споживачам через зупинення енергоблоку не припинялося

    Сьогодні, 29 червня, на Ладижинській ТЕС аварійно припинив роботу енергоблок № 1. Про це повідомляє пресслужба ТЕС.

    Повідомляється, що спрацював захист. Причини спрацювання з'ясовуються. Енергетики розпочали пускові операції енергоблоку №1. На ТЕС стверджують, що постачання електроенергії споживачам через зупинення енергоблоку не припинялося, надмірного впливу на довкілля не було.

    Тим часом, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні 90% усіх енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують негайного оновлення. Енергетична галузь в Україні – перебуває в кризовому стані. «Потенційна встановлена потужність вітчизняної генерації перевищує 55 ГВт, це включаючи 8 ГВт об'єктів відновлюваної енергетики, реальний доступ потужностей значно менше. Ми розуміємо, що 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують оновлення», - сказав міністр.

    За словами Герман Галущенко, фактично з 21 ГВт теплоелектростанцій реально доступно близько 13.

    Теги: ТЕС Вінниця
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    На Вінниччині аварійно зупинився енергоблок Ладижинської ТЕС