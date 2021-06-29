На Вінниччині аварійно зупинився енергоблок Ладижинської ТЕС

Постачання електроенергії споживачам через зупинення енергоблоку не припинялося

Сьогодні, 29 червня, на Ладижинській ТЕС аварійно припинив роботу енергоблок № 1. Про це повідомляє пресслужба ТЕС.

Повідомляється, що спрацював захист. Причини спрацювання з'ясовуються. Енергетики розпочали пускові операції енергоблоку №1. На ТЕС стверджують, що постачання електроенергії споживачам через зупинення енергоблоку не припинялося, надмірного впливу на довкілля не було.

Тим часом, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні 90% усіх енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують негайного оновлення. Енергетична галузь в Україні – перебуває в кризовому стані. «Потенційна встановлена потужність вітчизняної генерації перевищує 55 ГВт, це включаючи 8 ГВт об'єктів відновлюваної енергетики, реальний доступ потужностей значно менше. Ми розуміємо, що 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують оновлення», - сказав міністр.

За словами Герман Галущенко, фактично з 21 ГВт теплоелектростанцій реально доступно близько 13.