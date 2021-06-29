У Вінниці встановили рекорд посеред літа (відео)

60 професійних та аматорських колективів заспівали під керівництвом одного диригента

На Вінниччині легендарного українського новорічного «Щедрика» заспівали посеред літа. Майже чотири тисячі людей просто неба виконали всесвітньовідомий твір Миколи Леонтовича «Щедрик». Про це повідомляє Вінниця. Info.

26 червня на площі палацу Потоцьких у Тульчині кращі професійні та аматорські хорові колективи області разом із представниками громад, а також мешканцями та гостями міста встановили рекорд України, одночасно виконавши всесвітньовідомий твір славетного композитора. Проект «Щедрик – мелодія Вінниччини» презентували в рамках плеяди культурно-мистецьких заходів «Ти у мене єдина» з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.

60 професійних та аматорських колективів заспівали під керівництвом одного диригента. Усе зафіксували представники Книги рекордів.

«На площі зібралися кращі хорові, вокальні колективи нашої області, які прославляють Вінниччину в Україні і далеко за її межами. Я дякую усім, хто сьогодні долучився до нашого проекту, демонструє високу виконавську майстерність і підтримав нашу ініціативу та цю історичну подію. Дякую усім, хто сьогодні з нами! Надзвичайно символічно, що наша акція відбувається у Подільському Версалі – на площі палацу Потоцьких, який з 2020 року включений до програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», – зауважила перший заступник голови облдержадміністрації Наталя Заболотна.

Тим часом, у Японії відбувся концерт пам’яті Героя України, видатного оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі.