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    90% українських ТЕС відпрацювали свій ресурс

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    Енергетична галузь в Україні &ndash; перебуває в кризовому стані - 90% українських ТЕС відпрацювали свій ресурс
    Енергетична галузь в Україні – перебуває в кризовому стані

    Про кризовий стан в галузі повідомив міністр энергетики Герман Галущенко

    В Україні 90% усіх енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують негайного оновлення. Енергетична галузь в Україні – перебуває в кризовому стані. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у парламенті під час години запитань до уряду, повідомляють«Новости N».

    «Потенційна встановлена потужність вітчизняної генерації перевищує 55 ГВт, це включаючи 8 ГВт об'єктів відновлюваної енергетики, реальний доступ потужностей значно менше. Ми розуміємо, що 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують оновлення», - сказав міністр.

    За словами Герман Галущенко, фактично з 21 ГВт теплоелектростанцій реально доступно близько 13. Решта або виведені в консервацію, або розташовані на неконтрольованій території. Стан енергетичної галузі міністр вважає кризовим. На його думку, в Україні зламаний механізм енергоринку і існує повна розбалансованість сектора накопичення боргів всередині ринку.

    Як повідомлялося, «Донбасенерго» заявило про загрозу одномоментної втрати роботи для 180 тис. енергетиків і 150 тис. шахтарів через відсутність фінансування для екологічної модернізації ТЕС і нереалістичні терміни реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ).

    Теги: ТЕС міністр Герман Галущенко
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    90% українських ТЕС відпрацювали свій ресурс