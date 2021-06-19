90% українських ТЕС відпрацювали свій ресурс

Про кризовий стан в галузі повідомив міністр энергетики Герман Галущенко

В Україні 90% усіх енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують негайного оновлення. Енергетична галузь в Україні – перебуває в кризовому стані. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у парламенті під час години запитань до уряду, повідомляють «Новости N».

«Потенційна встановлена потужність вітчизняної генерації перевищує 55 ГВт, це включаючи 8 ГВт об'єктів відновлюваної енергетики, реальний доступ потужностей значно менше. Ми розуміємо, що 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують оновлення», - сказав міністр.

За словами Герман Галущенко, фактично з 21 ГВт теплоелектростанцій реально доступно близько 13. Решта або виведені в консервацію, або розташовані на неконтрольованій території. Стан енергетичної галузі міністр вважає кризовим. На його думку, в Україні зламаний механізм енергоринку і існує повна розбалансованість сектора накопичення боргів всередині ринку.

Як повідомлялося, «Донбасенерго» заявило про загрозу одномоментної втрати роботи для 180 тис. енергетиків і 150 тис. шахтарів через відсутність фінансування для екологічної модернізації ТЕС і нереалістичні терміни реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ).