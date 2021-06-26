Нові пільги у муніципальному транспорті Вінниці: для кого проїзд буде безкоштовним

Вартість послуг комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» відшкодовуватимуть із бюджету громади

У Вінниці діятимуть нові пільгові правила для певних категорій громадян у муніципальному транспорті. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.

Відтепер сім’ї, в яких 5 і більше неповнолітніх дітей, а також діти-сироти і ті, що позбавлені батьківського піклування, мають необмежену кількість поїздок.

Вартість послуг комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» відшкодовуватимуть із бюджету громади.

«Так само як і за проїзд учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб, які не проживають у Вінницькій міській територіальній громаді, але приїжджають до міста на лікування в медичні заклади», – ідеться у дописі.

У Вінниці проживають 248 дітей, які зможуть скористатися запровадженими пільгами. Вони отримають електронні проїзні квитки.

Раніше мерія Вінниці анонсувала підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. З 1 червня вартість проїзду у цьому виді громадського транспорту складає 10 грн. Зміна ціни на проїзд у першу чергу викликана здорожчанням усіх складових тарифу.

Нагадаємо, що у Києві обговорюється питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Все почалося зі звернення комунальних підприємств міста – «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» – до Київради та мера Віталія Кличка з вимогою переглянути тарифи. За даними транспортників, собівартість разової поїздки становить 20-25 гривень.