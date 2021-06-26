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    Нові пільги у муніципальному транспорті Вінниці: для кого проїзд буде безкоштовним

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    У Вінниці проживають 248 дітей, які зможуть скористатися запровадженими пільгами - Нові пільги у муніципальному транспорті Вінниці: для кого проїзд буде безкоштовним
    У Вінниці проживають 248 дітей, які зможуть скористатися запровадженими пільгами
    Фото: suspilne.media

    Вартість послуг комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» відшкодовуватимуть із бюджету громади

    У Вінниці діятимуть нові пільгові правила для певних категорій громадян у муніципальному транспорті. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.

    Відтепер сім’ї, в яких 5 і більше неповнолітніх дітей, а також діти-сироти і ті, що позбавлені батьківського піклування, мають необмежену кількість поїздок.

    Вартість послуг комунальному підприємству «Вінницька транспортна компанія» відшкодовуватимуть із бюджету громади.

    «Так само як і за проїзд учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб, які не проживають у Вінницькій міській територіальній громаді, але приїжджають до міста на лікування в медичні заклади», – ідеться у дописі.

    У Вінниці проживають 248 дітей, які зможуть скористатися запровадженими пільгами. Вони отримають електронні проїзні квитки.

    Раніше мерія Вінниці анонсувала підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. З 1 червня вартість проїзду у цьому виді громадського транспорту складає 10 грн. Зміна ціни на проїзд у першу чергу викликана здорожчанням усіх складових тарифу.

    Нагадаємо, що у Києві обговорюється питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Все почалося зі звернення комунальних підприємств міста – «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» – до Київради та мера Віталія Кличка з вимогою переглянути тарифи. За даними транспортників, собівартість разової поїздки становить 20-25 гривень.

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    Теги: тарифи Вінниця ціни піклування пільги
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    Нові пільги у муніципальному транспорті Вінниці: для кого проїзд буде безкоштовним