У Києві судитимуть підприємця за самовільне захоплення землі на озері Срібний Кіл

Ця земля є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності

Обвинувачений завдав територіальній громаді Києва збитки на більш ніж 2,6 млн гривень

У Києві судитимуть підприємця, який самовільно спорудив заклад громадського харчування на березі озера Срібний Кіл, та здавав його в оренду.

Без належних документів чоловік захопив земельну ділянку, звів майданчик з альтанками і здав його в оренду.

Ця земля є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Тому Київська міська прокуратура вже завершила слідство та направила обвинувальний акт до суду.

За даними прокуратури, своїми діями обвинувачений завдав територіальній громаді Києва збитки на більш ніж 2,6 млн гривень.

Зараз обвинувальний акт спрямований до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.

Крім того, прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування заподіяної шкоди на вищевказану суму.

Раніше повідомлялося про незаконно відчужені гуртожитки Національного авіаційного університету, які повернули у держвласність.

Приміщення двох гуртожитків на вулиці Вітряні Гори в Києві площею понад 2 тисяч кв. м і вартістю більш ніж 24 млн грн, які були на балансі НАУ, у 2016 році на підставі низки підроблених документів незаконно були передані у власність комерційної структури.

Постановою Київського апеляційного суду від 2 березня 2021 року позов Київської міської прокуратури задоволено. Об'єкти нерухомості витребувані в держвласність на користь Міністерства освіти і науки України.