Коронавірус на Вінниччині: 15 лютого зафіксовано 30 119 випадків інфікування

Наразі в області ще продовжують лікування 4 253 людини

Станом на ранок 15 лютого на Вінниччині зафіксовано 30 119 випадків інфікування коронавірусом.

Кількість підтверджених випадків захворювання зросла на 142 за добу. На Вінниччині за весь час підтверджено 30 119 випадків Covid-19, як повідомляють на сайті РНБО.

Одужало 25 288 людей (73 – за добу). Також підтверджено 578 летальних випадків (4 – за добу). Наразі в області ще продовжують лікування 4 253 людини. За весь час зафіксовано 32 655 підозр (167 – за добу).

Усього в Україні зафіксовано 1 273 475 випадків інфікування коронавірусом. За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 2 332 людини. З них 160 дітей та 47 медпрацівників. В країні вже одужали 1 116 779 людей, з них 2 478 – за останню добу. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 24 392 людей (62 – за останню добу).

За весь час проведено 6 551 858 ПЛР-тестувань. Зокрема, за останню добу здійснено – 13 740 (методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).

Нагадаємо, лікар Комаровський дав пораду щодо вакцинації тим, хто перехворів на корона вірус.