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    На Вінниччині екологи перевіряють Південний Буг. На воді сірі плями невідомого походження

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    За результатами інструментально-лабораторного дослідження було виявлено завищений вміст завислих речовин&nbsp; - На Вінниччині екологи перевіряють Південний Буг. На воді сірі плями невідомого походження
    За результатами інструментально-лабораторного дослідження було виявлено завищений вміст завислих речовин 
    Фото naparise.com

    Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ у Вінницькій області виїхали на перевірку

    Під час обстеження русла Південного Бугу у Вінниці вздовж берега зі сторони району П’ятничан екологи виявили плями сіро-зеленого кольору невідомого походження. Про це пише видання NaПарижі.

    У місцях локалізації плям були відібрані проби поверхневої води для визначення вмісту забруднюючих речовин.

    До Державної екологічної інспекції у Вінницькій області 14 квітня надійшло повідомлення про забруднення річки Південний Буг в районі пляжу «Хімік». Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ у Вінницькій області виїхали на місце.

    Оперативний виїзд мобільною лабораторією встановив, що не зі сторони Київської, а саме П’ятничан – біля пляжу «Кумбари» – виявлено плями сіро-зеленого кольору невідомого походження.

    «В ході лабораторного дослідження відібраних проб визначались основні забруднюючі речовини, гранично допустима концентрація (ГДК) яких нормується для водойм господарсько-побутового призначення відповідно СанПін, що діяли до 01.01.2017 року, оскільки на даний час для річок немає чітких нормативів ГДК.

    За результатами інструментально-лабораторного дослідження було виявлено завищений вміст завислих речовин (480 мг/дм3, при нормативі 20 мг/дм3), вміст інших забруднюючих речовин в усіх пробах не перевищує гранично допустиме значення», – вказують в інспекції.

    Нагадаємо, у Вінниці продовжують чистити русло Південного Бугу. На воду вивели земснаряд та екскаватор-амфібію, які звільняють дно від багаторічних мулових відкладень і таким чином поглиблюють його.

    Теги: екологія Вінниччина річка
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