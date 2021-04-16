На Вінниччині екологи перевіряють Південний Буг. На воді сірі плями невідомого походження

За результатами інструментально-лабораторного дослідження було виявлено завищений вміст завислих речовин

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ у Вінницькій області виїхали на перевірку

Під час обстеження русла Південного Бугу у Вінниці вздовж берега зі сторони району П’ятничан екологи виявили плями сіро-зеленого кольору невідомого походження. Про це пише видання NaПарижі.

У місцях локалізації плям були відібрані проби поверхневої води для визначення вмісту забруднюючих речовин.

До Державної екологічної інспекції у Вінницькій області 14 квітня надійшло повідомлення про забруднення річки Південний Буг в районі пляжу «Хімік». Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ у Вінницькій області виїхали на місце.

Оперативний виїзд мобільною лабораторією встановив, що не зі сторони Київської, а саме П’ятничан – біля пляжу «Кумбари» – виявлено плями сіро-зеленого кольору невідомого походження.

«В ході лабораторного дослідження відібраних проб визначались основні забруднюючі речовини, гранично допустима концентрація (ГДК) яких нормується для водойм господарсько-побутового призначення відповідно СанПін, що діяли до 01.01.2017 року, оскільки на даний час для річок немає чітких нормативів ГДК.

За результатами інструментально-лабораторного дослідження було виявлено завищений вміст завислих речовин (480 мг/дм3, при нормативі 20 мг/дм3), вміст інших забруднюючих речовин в усіх пробах не перевищує гранично допустиме значення», – вказують в інспекції.

Нагадаємо, у Вінниці продовжують чистити русло Південного Бугу. На воду вивели земснаряд та екскаватор-амфібію, які звільняють дно від багаторічних мулових відкладень і таким чином поглиблюють його.