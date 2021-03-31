  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    У Вінниці на річку Південний Буг вивели земснаряд та екскаватор-амфібію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В акваторії водойми техніка працює місяць - У Вінниці на річку Південний Буг вивели земснаряд та екскаватор-амфібію
    В акваторії водойми техніка працює місяць
    фото: Facebook

    Усе це робиться для того, щоб покращити екосистему річки та воду в кранах вінничан.

    У Вінниці продовжують чистити русло Південного Бугу. На воду вивели земснаряд та екскаватор-амфібію, які звільняють дно від багаторічних мулових відкладень і таким чином поглиблюють його.

    Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунова. Він зазначив, що в акваторії водойми техніка працює місяць. Після зими її роботу відновили у рамках І черги проєкту. Наразі наблизились до району облводоканалу.

    Зі слів Сергій Моргунова, усе це робиться для того, щоб покращити екосистему річки та воду в кранах вінничан. «Весняний період очистки досить короткий – від сходження льоду до початку нересту. Активна фаза робіт із залученням додаткової техніки, зокрема земснарядів з баржею, запланована на літо. Рухатимуться по руслу у напрямку міста», – написав Сергій Моргунов.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Вінниці на річку Південний Буг вивели земснаряд та екскаватор-амфібію
    У Вінниці на річку Південний Буг вивели земснаряд та екскаватор-амфібію
    У Вінниці на річку Південний Буг вивели земснаряд та екскаватор-амфібію

    Мер міста Вінниця також нагадав, що комплексний проєкт очищення річки стартував минулого року. Тоді вдалося пройти ділянку протяжністю понад 1 кілометр (від об’їзного мосту у напрямку міста) і викачати близько ста тисяч кубометрів намулу. У результаті річка в деяких місцях поглибшала до 4-6 метрів, а течія стала більш інтенсивною.

    Тим часом, вінницькі експерти зафіксували перевищення шкідливих речовин у річці Південний Буг.

    Теги: вода Вінниця мер річка Сергій Моргунов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies