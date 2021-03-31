У Вінниці на річку Південний Буг вивели земснаряд та екскаватор-амфібію

Усе це робиться для того, щоб покращити екосистему річки та воду в кранах вінничан.

У Вінниці продовжують чистити русло Південного Бугу. На воду вивели земснаряд та екскаватор-амфібію, які звільняють дно від багаторічних мулових відкладень і таким чином поглиблюють його.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунова. Він зазначив, що в акваторії водойми техніка працює місяць. Після зими її роботу відновили у рамках І черги проєкту. Наразі наблизились до району облводоканалу.

Зі слів Сергій Моргунова, усе це робиться для того, щоб покращити екосистему річки та воду в кранах вінничан. «Весняний період очистки досить короткий – від сходження льоду до початку нересту. Активна фаза робіт із залученням додаткової техніки, зокрема земснарядів з баржею, запланована на літо. Рухатимуться по руслу у напрямку міста», – написав Сергій Моргунов.

Мер міста Вінниця також нагадав, що комплексний проєкт очищення річки стартував минулого року. Тоді вдалося пройти ділянку протяжністю понад 1 кілометр (від об’їзного мосту у напрямку міста) і викачати близько ста тисяч кубометрів намулу. У результаті річка в деяких місцях поглибшала до 4- 6 метрів , а течія стала більш інтенсивною.

Тим часом, вінницькі експерти зафіксували перевищення шкідливих речовин у річці Південний Буг.