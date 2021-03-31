У Вінниці на річку Південний Буг вивели земснаряд та екскаватор-амфібію
Усе це робиться для того, щоб покращити екосистему річки та воду в кранах вінничан.
У Вінниці продовжують чистити русло Південного Бугу. На воду вивели земснаряд та екскаватор-амфібію, які звільняють дно від багаторічних мулових відкладень і таким чином поглиблюють його.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунова. Він зазначив, що в акваторії водойми техніка працює місяць. Після зими її роботу відновили у рамках І черги проєкту. Наразі наблизились до району облводоканалу.
Зі слів Сергій Моргунова, усе це робиться для того, щоб покращити екосистему річки та воду в кранах вінничан. «Весняний період очистки досить короткий – від сходження льоду до початку нересту. Активна фаза робіт із залученням додаткової техніки, зокрема земснарядів з баржею, запланована на літо. Рухатимуться по руслу у напрямку міста», – написав Сергій Моргунов.
Мер міста Вінниця також нагадав, що комплексний проєкт очищення річки стартував минулого року. Тоді вдалося пройти ділянку протяжністю понад
Тим часом, вінницькі експерти зафіксували перевищення шкідливих речовин у річці Південний Буг.