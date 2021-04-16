Найбільше хворих у місті Вінниця – 103 випадки

На Вінниччині за минулу добу, 15 квітня, зафіксували 404 нових випадки коронавірусу. Це на 46 менше, аніж днем раніше. Про це повідомляє пресслужба Обласного лабораторного центру.

Найбільше хворих у місті Вінниця – 103 випадки. За минулу добу на Вінниччині 602 особи одужали від коронавірусу. Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 20 людей. Загалом, від початку пандемії в області на коронавірус захворіли 64575 осіб. З них 43647 людей одужали. Летальних випадків зафіксовано 1363.

На даний час в області хворіє 19565 осіб (у тому числі 675 дітей та 642 медпрацівники).

За інформацією Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, в 30 опорних лікарнях області, станом на ранок 16 квітня, на стаціонарі перебувають 1380 пацієнтів з підтвердженим Covid-19 та 333 пацієнти з підозрою. Кількість пацієнтів на ліжках реанімації – 141.

Тим часом, протягом доби 15 квітня в Україні зареєстровано 17 479 нових випадків Covid-19, від хвороби одужали понад 12 тисяч пацієнтів.