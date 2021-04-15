У Вінниці хмарно та дощ: синоптики дали прогноз погоди

У народі в давнину цього дня стежили за кригою: якщо лід на озерах тоне - рік буде важким

У п'ятницю, 16 квітня, у Вінниці прогнозують хмарну погоду, вночі та вдень можливий дощ. Про це повідомляє пресслужба Українськог гідрометеоцентру.

Температура повітря вночі очікується від +4°С до +6°С, вдень від +8°С до +10°С.

Вітер буде південним зі швидкістю 7- 12 метрів за секунду.

У народі в давнину цього дня стежили за кригою: якщо лід на озерах тоне - рік буде важким.

Нагадаємо, українські синоптики попереджали українців про погіршення погодних умов із 14 квітня. Так, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

За прогнозом синоптиків, в Івано-Франківській області сьогодні температура повітря вдень становитиме +6+8, а вночі +3+5. У Львівській області вдень буде +6+8, а вночі +2+4.

Дощі перейдуть на більшу частину країни. На заході очікує похолодання до +6 градусів, на сході тепла погода збережеться до +17.