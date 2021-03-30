На Вінниччині екологи почали штрафувати громадян, які збирають рідкісні рослини

Для посадових осіб штраф визначено в розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого

Інспектори відділу державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Вінниччини виявили і оштрафували сімох громадян. Порушники зібрали 208 рослин занесеної до Червоної книги України черемші, відомої також як цибуля ведмежа.

За повідомленням Держекоінспекції у Вінницькій області, на порушників було складено протоколи за статтею 90 КУпАП, матеріали яких, направлено на розгляд до судових органів. Загальний розмір шкоди за незаконний збір рослин становить 6 448 гривень. Окрім того, санкція статті 90 КУпАП передбачає штраф від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого (від 340 до 510 гривень). Для посадових осіб штраф визначено в розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого (від 510 до 850 гривень). «На підставі плану спільних заходів щодо проведення операції «Первоцвіт-2021», затвердженого Вінницькою обласною державною адміністрацією Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області продовжується проведення заходів, пов’язаних із збереженням ранньоквітучих рослин, особливо тих, які занесені до Червоної книги України», ‒ зазначено в дописі екологів.

Нагадаємо, на Вінниччині за добу рятувальники гасили вогонь у 14 екосистемах. Зокрема, пожежі в екосистемах були ліквідовані в Гайсинському, Козятинському, Томашпільському, Жмеринському, Вінницькому, Гніванському, Іллінецькому, Оратівському та Бершадському районах області.