На Вінниччині лісничі виявили уламки ракети «Калібр», збитої силами ППО (фото)

Бойова частина ракети ціла

Лісничі на Вінниччині виявили ворожу крилату ракету «Калібр», збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«В українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, надіслані нам кремлівськими виродками. Так, на Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету «Калібр», збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня. Бойова частина ракети ціла, а значить – «Калібр» був збитий зенітною ракетою на шляху до цілі», – йдеться в повідомленні.

Нагадується, що уламки ракет чи інших боєприпасів надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів . У разі їхнього виявлення необхідно одразу сповістити органи влади, поліцію чи військових.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ЗСУ вдалось ліквідувати 34 430 окупантів. Лише за добу наші оборонці знищили 200 ворогів.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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