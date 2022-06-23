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    Військові експерти розповіли, де окупанти досягнули часткових успіхів

    Російські сили зосередилися на оборонних операціях уздовж Південної осі - Військові експерти розповіли, де окупанти досягнули часткових успіхів
    Російські сили зосередилися на оборонних операціях уздовж Південної осі
    фото: ISW

    Найближчими днями вороги можуть захопити Лисичанськ

    Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ.

    За зібраною інформацією ISW, російські системи протиповітряної оборони на сході України обмежують ефективність українських безпілотників, саме тому ЗСУ скоротили повітряні операції до 20-30 вильотів на день.

    Проте українські військово-повітряні сили та озброєні безпілотники залишаються активними в інших зонах бойових дій, завдавши за останній тиждень кілька успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.

    Із посиланням на російські джерела Інститут повідомляє що «російським військам не вистачає чисельності та сили для успіху в боях в Україні», а російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яка сприяє обмеженим змінам, але негативно впливає на моральний дух і дисципліну примусово мобілізованих осіб.

    Основні висновки експертів ISW:

    • Російські війська продовжували штурм на південь від Лисичанська і, ймовірно, захоплять місто найближчими днями, але навряд чи швидко візьмуть під контроль район Сєвєродонецька–Лисичанська.
    • Окупанти продовжували наступальні дії на Слов’янськ і досягли незначного просування.
    • Загарбники активізували зусилля з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки своїх операцій у напрямку Лисичанська.
    • Російські сили зосередилися на оборонних операціях уздовж Південної осі і, можливо, досягли незначних успіхів у межах Миколаївської області.
    • Влада РФ продовжує заходи щодо сприяння економічній інтеграції окупованих територій.

    Нагадаємо, на півдні ЗСУ знищили 20 загарбників, два склади боєприпасів та комплекс «Панцир».

    Також на Харківщині ЗСУ знищили 11 одиниць техніки ворога: згоріли танки та «Рисі».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна місто влада окупація #stoprussia
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    Військові експерти розповіли, де окупанти досягнули часткових успіхів