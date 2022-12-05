Одне з міст Рівненщини перевело опалення на альтернативні газу джерела

Міські котельні використовують тріски, пелети, торфобрикети і торфокрихту

У Дубні на Рівненщині, де проживає майже 40 тис. мешканців, для опалення помешкань містян використовуватимуть альтернативні види палива, повідомив міський голова Василь Антонюк.

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«Цього сезону у нас уже все опалення міста на альтернативних видах. Це, перш за все, тріска, а також пелети, торфобрикети, торфокрихта. Для цього ми перевели на біопаливо п'ять із восьми котелень міста. Дубно цей проєкт коштував приблизно 25 млн грн. Враховуючи реальну вартість природного газу, він окупиться через три-чотири роки», – сказав він у коментарі журналістам.

При цьому він припустив, що Дубно став першим містом в Україні, яке реалізувало такий проєкт. Його реалізація дозволить скоротити викиди СО2 у середньому на 37% при запланованих 30%, а за окремими котельнями цей показник досягає, наприклад, 46% та 48,5%.

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Мер Дубна розповів, що проєкт був задуманий приблизно чотири роки тому.

«Ми побачили тенденцію до збільшення вартості газу, зрозуміли, що цінове зростання буде продовжуватися, і почали завчасно вирішувати цю проблему. Ми не думали, що буде війна, а просто готували себе до того, що вартість тисячі кубів газу буде постійною проблемою в бюджеті», – пояснив він.

Проте газові комунікації не руйнували на випадок суттєвого зниження температури повітря, наголосив Антонюк.

«Якщо за вікном буде нижче мінус 20-25 градусів, то ми будемо змушені підключити газ, адже за таких температур газ біль ефективно підтримує режим роботи мережі», – пояснив мер.

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Ще одним значним проєктом для міста він вважає комплексну тепломодернізацію освітніх закладів. Обсяг проєкту 1,3 млн євро, з яких 700 тис. євро надав Євросоюз, а 600 тис. євро виділили з міського бюджету.

Також місто на 80% забезпечене необхідними генераторами на випадок відсутності електрики.

«Хочемо ще закупити генератори, щоб забезпечити себе на 100%, і щоб гарантовано була вода і тепло. Завдяки генераторам, у нас уже була можливість подавати воду та тепло, коли був блекаут», – підсумував мер Дубна.

Нагадаємо, на Вінниччині внаслідок обстрілів РФ без опалення залишились 18 тис. містян.

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