На Вінниччині простилися з воїном, який загинув на Донбасі
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Розсилка
У Могилів-Подільському районі поховали Сергія Гвоздієвського
На Вінниччині 3 травня відбулося прощання та поховання загиблого в зоні ООС бійця 53-річного Сергія Гвоздієвського. Зранку із земляком прощалися у районному центрі на площі Шевченка, де зібралися сотні могилівчан. Потім тіло героя доправили у село Немія, на батьківщину Сергія, повідомили у міській раді.
«Він віддав своє життя за велику українську родину, захищав не лише свою сім’ю, не лише окремих людей, а всіх нас, виконуючи свій внутрішній обов’язок. Здається, так легко йти та захищати свою Батьківщину, але одні ідуть, а інші ні. Ми не засуджуємо тих, які не ідуть, але гордимось та будемо вшановувати тих, які стають на захист своєї землі та віддають за неї своє життя», - сказав комісар Могилів-Подільського об’єднаного міського військового комісаріату, підполковник Валентин Лунгол.
Сергій Гвоздієвський народився 14 квітня 1966 року в селі Серебринець Могилів-Подільського району. У листопаді 1984 року був призваний на строкову військову службу до Військово-морських сил. Служив на атомному підводному човні. Після строкової служби одружився. Має дочку та двох онуків. Жив та працював у Могилеві-Подільському.
У січні 2015 року за власним бажанням був призваний на військову службу. Служив у підрозділі спеціального призначення в зоні проведення АТО. У 2016 був звільнений. У травні 2018 року Сергій добровільно підписав контракт на проходження військової служби у високомобільних десантних військах та обрав 79 десантно-штурмову бригаду.
30 квітня в опіковому центрі Дніпра від поранень, яких зазнав 29 квітня на Маріупольському напрямку. Вінничанин доставляв воду на позиції. Автівка, на якій він їхав, підірвалась на міні. Гвоздієвський отримав понад 70% опіків тіла та поранення кінцівок. Лікарям не вдалося врятувати захисника.