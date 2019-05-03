На Вінниччині простилися з воїном, який загинув на Донбасі



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У Могилів-Подільському районі поховали Сергія Гвоздієвського

На Вінниччині 3 травня відбулося прощання та поховання загиблого в зоні ООС бійця 53-річного Сергія Гвоздієвського. Зранку із земляком прощалися у районному центрі на площі Шевченка, де зібралися сотні могилівчан. Потім тіло героя доправили у село Немія, на батьківщину Сергія, повідомили у міській раді.

«Він віддав своє життя за велику українську родину, захищав не лише свою сім’ю, не лише окремих людей, а всіх нас, виконуючи свій внутрішній обов’язок. Здається, так легко йти та захищати свою Батьківщину, але одні ідуть, а інші ні. Ми не засуджуємо тих, які не ідуть, але гордимось та будемо вшановувати тих, які стають на захист своєї землі та віддають за неї своє життя», - сказав комісар Могилів-Подільського об’єднаного міського військового комісаріату, підполковник Валентин Лунгол.